Den sidste saft ud af sommeren

BOLDRUP: - Det smager bare rigtig godt, oldefar!!!

De to søskende Liva og Ella på henholdsvis fire og to år gjorde store øjne, da de fik lov at smage på saften, der strømmede ud af saftpresseren på Boldrup Museum lørdag.

De var taget med deres oldemor og oldefar, Birgit og Tage Vestergaard, samt "bedstefaster" Annette Vestergaard på museet, som havde indbudt til en hel dag, hvor man kunne tage sin overskudshøst af frugt med til for at lave sin egen friskpressede most.

Her havde museumsforeningen på Boldrup Museum sørget for, at vaskekar, raspere og æblepressere stod klar, som gæsterne kunne benytte.

- Jeg synes, vi har haft en rigtig god æblehøst, selvom det har været en lidt kold sommer. Så vi har masser af æbler med, lød det fra oldemor Birgit, mens hun stod og skrællede i kassevis af æbler, der var røget ned fra træerne i hjemmet i Nørager ikke langt fra museet.

- Jeg vil tro, vi har omkring 100 kilo med, så der kan blive en pæn portion saft ud af det, lød det, mens de to små piger slæbte fintskårne æbler ind til oldefar, der stod ved æblepresseren inde på museet.

Hvert af de tidligere år - når der har været afholdt æble- og ciderdag på museet - har solen skinnet fra en skyfri himmel. Det var ikke tilfældet i år. Derfor var presseren sat op inde i museet for at saften ikke skulle blive alt for tynd af regnen, der strømmede ned...

Inde stod Karen Somerset, der er formand for Boldrup Museumsforening, også og glædede sig over saftdråberne, som strømmede ud af presseren.

Ny formand

Hun blev i foråret formand for museets venneforening, der er den største forening i kommunen.

Der omkring 1000 medlemmer.

- Det her er blot et af mange arrangementer vi holder på museet.

- Vi er begunstiget af, at rigtig mange mennesker har engageret sig omkring museet, fortæller Karen Somerset, som blandt andet peger på fåredag og julearrangement, snapseaften, så- og pløjedag, som nogle af de mange arrangementer, der foregår på Boldrup Museum.

Museet i Boldrup er en del af Nordjyllands Historiske Museum.

Der er en enkelt ansat på museet.