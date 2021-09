Den Sociale Fællesliste er klar til valg

REBILD:Med 10 kandidater er Den Sociale Fællesliste nu klar til kommunalvalget 16. november.

Som spidskandidat på listen udtaler Allan Busk med tydelig stolthed i stemmen, at det satte hold er stærkt og godt besat på alle pladser. Det gælder såvel geografisk som fagligt.

- Medstifter Lars Hørsman og jeg har håndplukket de her kandidater, og de er valgt med stor omhu for at kunne stille det stærkeste hold. Vi har nu et hold, der besidder ekspertise på næsten alle hylder når det gælder at drive en kommune rent politisk. Vi er gået efter fagfolk indenfor skole, børn og ældre samt det private arbejdsmarked, miljøet og det kulturelle, forklarer han og tilføjer:

- Derudover besidder flere af kandidaterne uddannelser, der gør dem rigtigt stærke på kommunal drift samt på borgernes retssikkerhed i systemet.

De to stiftere af Den Sociale Fællesliste har dog også måtte afslå kandidater, som de ikke mente ville passe ind i listens profil, og den måde de mener Rebild Kommune bør drives politisk.

- Vi er gået efter kvalitet i stedet for kvantitet. Nu glæder vi os til snart at komme rundt i hele kommunen og debattere politikken med borgerne, for det er netop borgerne og deres hverdag der er hele omdrejningspunktet for Den Sociale Fælleslistes politik, erklærer Allan Busk.