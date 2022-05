Det går ned ad, når bilerne har forladt Hellum med kurs mod Skørping. Til gengæld går farten op. Alt for meget op, hvis man spørger cyklister i landsbyen Hellum.

- Den vej er rædselsfuld at cykle på, slår Agnete Lorentsen fast.

- Man kan jo mærke suset i tøjet, når bilerne drøner forbi. Nogle voksne cykler på vejen, men de færreste forældre tør lade deres børn cykle på den strækning, siger Agnete Lorentsen.

Vejen hedder Skørpingvej og begynder i Rebild kommunes østlige ende ved Terndrup. Herfra er der anlagt cykelsti godt fem kilometer helt til Hellum. Men på de sidste 3,6 kilometer mellem Hellum til Skørping må cyklisterne køre på landevejen.

- Man kan mærke suset i tøjet, når bilerne kører forbi, siger Agnete Lorentsen. Foto: Claus Søndberg

Det manglende led i cykelkæden er forsøgt lukket i mange år. Cykelstien har været politisk prioriteret, og er der sat penge af på budgettet. Tidligere hed det forventede byggeår 2019, så blev det 2021 og 2022.

En kæmpe bunke jord, som kom i overskud ved byggemodning af erhvervsområder i Støvring, er lagret på marken lige uden for Hellum og er klar til at blive brugt i anlægsarbejdet.

Men nu er åbningen af cykelstien rykket igen. Det bliver nok først i slutningen af 2023, at de tohjulede får eget asfalt under dækkene.

Leon Sebbelin (RV), formand for udvalget for teknik og miljø, forklarer:

- Teknisk forvaltning er under så voldsomt et pres med arbejdet af lokalplaner og byggeopgaver, at der ikke er tid til at projektere cykelstien på Skørpingvej. Vi ville da gerne have været denne forsinkelse foruden, men vi kan ikke bare ansætte flere folk på teknisk forvaltning. Det ville kræve, at vi sparer andre steder i kommunen. Desuden er det også svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft, siger Leon Sebbelin.

Han tilføjer, at udsættelsen også skyldes, at man må vente på godkendelse til at anlægge cykelstien gennem fredskov ved Skørping.

Unge flytter til landsbyen

I Hellum er borgerne mildt sagt utålmodige. Nordjyske mødte en stor flok på Skørpingvej til en snak om cykelstien. Sofie Frederiksen kom med datteren Solveig på halvanden måned i barnevogn.

- Vi flyttede til Hellum, fordi byen ligger så tæt på Skørping, at man ikke behøver to biler, da man godt kan cykle til byen. Men det kan man altså ikke uden en cykelsti.

Familien behøver ikke to biler for at bo i Hellum, for man kan godt cykle de tre-fire kilometer til Skørping. Bare ikke uden cykelsti, mener Sofie Frederiksen. Foto: Claus Søndberg

Sammen med Agnete Lorentsen opregner hun de seneste års tilflytning til landsbyen. Seks unge par er flyttet til byen, og udsigten til en cykelsti er en medvirkende årsag, mener de.

Farlig tur til spejder

Agnete Lorentsen er en spydspids i Hellums kamp for cykelstien, og hun fortæller, at hun ringer til teknisk forvaltning hver tredje måned for at blive opdateret på status for projektet.

Hun slår på, at en cykelsti fremmer kommunens grønne profil.

Og så synes hun, at netop fordi byrådet i 2012 lukkede Hellums folkeskole, bør byen have en cykelsti til Skørping, hvor de fleste af byens børn nu går i skole.

13-årige Theis Hedeman vover sig ud på Skørpingvej, når han onsdag eftermiddag går til spejder i Skørping.

- Jeg møder biler, der kører over 100 kilometer i timen, og de holder ikke afstand, siger han.

Katrine Hedeman er utryg ved at lade sin 13-årige søn, Theis, cykle fra Hellum til Skørping. Foto: Claus Søndberg

Hans mor, Katrine Hedeman supplerer:

- Det er først i år, hvor Theis er blevet 13 år, at vi lader ham cykle til Skørping. Men jeg synes, det er et problem, at cykelstien endnu ikke er lavet, fordi vejen er belastet af meget tung trafik og høj fart. Vores børn går til fritidsaktiviteter i Skørping og har legekammerater, som de gerne vil besøge, siger Katrine Hedeman.

Budget holder ikke

Borgmester Jesper Greth (V), der har været i skriftlig dialog med Agnete Lorentsen fra Hellum, understreger, at cykelstien forsinkes af den flaskehals, som er opstået på grund af travlhed i teknisk forvaltning.

Det skyldes altså ikke, at der mangler penge på anlægskontoen, eller fordi cykelstien står til at blive dyrere end budgetteret.

- Men det er korrekt, at alting stiger lige nu. Det er helt sikkert en situation, vi kommer til at forholde os til. De budgetter, vi har lagt, holder simpelthen ikke. Så kan vi enten bevilge flere penge, reducere i projekterne for at gøre dem billigere, eller helt droppe dem, siger han.

Penge til omfartsvej

Byrådsmedlem Lars Hørsman fra Den Sociale Fællesliste bor i Skørping og kan godt forstå utålmodigheden i Hellum.

- Helt tilbage i 2013 stemte Den Sociale Fællesliste for budgettet på betingelse af, at der blev anlagt cykelsti mellem Hellum og Skørping. Nu er projektet blevet udsat tre gange.

- Jeg accepterer argumentet, at teknisk forvaltning er presset. Men man burde for længst have søgt fredningsmyndighederne om tilladelse til at anlægge stien gennem fredskov, mener Lars Hørsman.

Byrådsmedlem Lars Hørsman, Den Sociale fællesliste, frygter, at der ikke er penge nok til en cykelsti mellem Hellum og Skørping. Foto: Claus Søndberg

Han synes, Rebild Kommune godt kunne begynde at anlægge dele af cykelstien og så vente med den del, som berører fredskov, til man har de nødvendige godkendelser.

Lars Hørsman frygter, at den 3,6 kilometer lange cykelstiprojekt kan løbe ind i mere modvind. Han forudser, at Rebild Kommune bliver presset af loftet for, hvor meget kommunen må bruge på anlægsopgaver ifølge aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Foto: Claus Søndberg

- Samtidig har et flertal i byrådet besluttet at bygge en Ny Nibevej. Den vej koster meget mere end beregnet, og så bliver der ikke råd til en ny cykelsti mellem Hellum og Skørping, frygter Lars Hørsman.