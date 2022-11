Der var ingen ild, da brandvæsnet nåede frem

SULDRUP:Brandvæsnet i Støvring blev mandag lidt efter klokken 11.30 kaldt til brand på en landejendom lidt udenfor Suldrup. Men da brandfolkene nåede frem, var ilden gået ud af sig selv.

Der var ingen hjemme i huset, der ligger på Rodstedvej - en kilometer udenfor Suldrup - og det var en forbikørende, der havde set flammer og havde ringet 112.

- Der har været ild, men det er formentligt manglet luft, eller er på anden måde gået ud af sig selv, da vi kommer frem, siger Thomas Bach Sørensen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Han fortæller, at brandfolkene har været igennem huset for at sikre sig, at der ikke er noget ild, og efterfølgende har luftet ud og ventileret, da der er en del røg og sod i huset.

Hos Nordjyllands Politi fortæller vagtchef Mads Hessellund, at politiet rutinemæssigt har været forbi branden for se det.

- Der er intet mistænkeligt. Det er formentlig varme eller gløder fra en brændeovn, der har antændt noget ved siden af ovnen. Heldigvis har ilden ikke fået ordenligt fat, før den er gået ud, siger han.

Da der ikke var nogen hjemme i huset, har der ikke været fare for mennesker eller dyr.