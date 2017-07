Designerstole for 65.000 stjålet i Skørping

SKØRPING: Natten til torsdag klokken 03.22 lykkedes det tre mænd at stikke af med 25 designerstole fra lægehuset på Herman Bangsvej i Skørping.

De 25 stole er designet af Nanna Ditzel og har en værdi af i alt 65.500 kroner.

Via overvågningskameraer har politiet fået et signalement af de tre mænd. Der er tale om tre yngre mænd, oplyser lokalpolitiet Himmerland, der har en mistanke om, hvem de tre mænd er.

Mens to af gerningsmændene brød ind i konsultationen via et vindue til et laboratorium, ventede den tredje mand foran lægehuset i en stjålet varevogn.

Der er tale om en hvid Ford Transit firmabil, der er stjålet med rette nøgle fra en anden adresse i Skørping.