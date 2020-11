Det er slut: Nordjysk minkfoderfabrik lukker - 35 mister jobbet

STØVRING:- Det er helt slut. Nu bliver virksomheden lukket.

Fattet, men berørt gør direktør Kim Mortensen rede for situationen på Danmarks største producent af minkfoder, Fodercentralen Limfjorden i Støvring.

For nyligt var der cirka 40 ansatte, men fem blev for to uger siden afskediget som led i de almindelige sæsonudsving. Nu mister de resterende 35 inklusiv direktøren deres job, og der bliver ikke tale om midlertidig afskedigelse.

- Vi lukker helt.

Kim Mortensen fortæller, at virksomheden i sidste uge havde møde med fagforeninger og arbejdsgiverforeningen om krisen. Regeringens udmelding i går om, at alle minkbesætninger skal slås ned, skaber en ny situation

- Nu taget vi fat på møderne igen. Alle medarbejdere skal afskediges, men vi ser på, hvordan vi i samarbejde med fagforening og kommune bedst muligt kan hjælpe dem videre, siger Kim Mortensen.

Fodercentralen Limfjorden er et andelsselskab ejet af minkavlerne. Fabrikken er den største af sin slags i Danmark og er leverandør af foder til en meget stor del af de nordjyske minkavlere. Foto: Henrik Bo

Han oplyser, at langt de fleste ansatte kommer fra lokalområdet, men der er også ansatte fra Hirtshals og Vesthimmerland.

Intet håb

Direktøren har intet håb om, at fabrikken kan genåbne på et senere tidspunkt.

- Det ser jeg ikke som en mulighed på nuværende tidspunkt. Når alle mink i Danmark slås ihjel, er der ikke noget avlsmateriale til at genstarte en produktion. Det var noget andet, hvis avlerne måtte beholde nogle avlsdyr, siger Kim Mortensen.

Han ser heller ingen mulighed for, at fabrikken kan omstilles til at producere noget andet end til minkbranchen.

- Fodercentralen er et andelsselskab ejet af minkavlerne, og de er helt i knæ. Så det er utænkeligt, at det er muligt at investere i sådan en omstilling. Derfor bliver det op til banken at afgøre, hvad der skal ske, og hvordan man redder så mange aktiver som muligt, siger Kim Mortensen.

Fodercentralen Limfjorden Grundlagt i 1964. Er gennem årene fusioneret med eller har overtaget Han Herreds Fodercentral, Hirtshals Fodercentral, Fodercentralen Vendsyssel og Fodercentralen for Hvalpsund og Omegn. Har aktuelt 35 ansatte. For fire år siden producerede man 1200 tons foder i døgnet, men mængderne er siden støt faldet på grund af minkbranchens generelle krise på grund af dårlige priser på minkskind. Er et andelsselskab ejet af minkavlere. Tal for seneste afsluttede regnskabsår 2019: Nettoomsætning: 291,5 mio. kr. Egenkapital: 105,4 mio. kroner. Gældsforpligtigelser: 64,9 mio. kr. VIS MERE

Torsdag var der stadig aktivitet på fabrikken på Gammel Kirkevej i det sydlige Støvring. Minkavlere får fortsat på daglig basis leveret frisk foder, for der er stadig levende mink, som skal fodres. Men i løbet af en måneds tid skal der ikke længere laves foder.

En livsstil

Kim Mortensen har været ansat i Fodercentralen Limfjorden i 19 år - først som produktionchef og de sidste fem år som direktør.

- Jeg er 53 år og kan lige nu slet ikke overskue at skulle ud og finde et andet job. Akkurat som minkavlerne brænder jeg og mange af mine medarbejdere for den her branche. Det er ikke bare et job, men en livstil, der forsvinder.

Fodercentralen leverer på daglig basis til minkavlerne, da dyrene skal have frisk foder. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Han betragter det som en regulær tragedie, at den danske minkproduktion lukkes ned fra den ene dag til den anden.

- Danske mink er klart nummer et i verden. Nu vil minkene blive produceret i andre lande, hvor man ikke på samme måde nedlægger et helt erhverv.

Kim Mortensen håber på statslig kompensation til at afbøde konsekvenserne af den drastiske afvikling af Fodercentralen Limfjorden.

- På denne tid af året har vi betalt alle vores regninger til leverandører og andre kreditorer. Men vi har jo lån i banken og i kreditforeningen, konstaterer Kim Mortensen.

Fodercentralen Limfjorden har på grund af krise i minkbranchen i de senere år reduceret produktionen. I 2018 omsatte man for 454 millioner kroner, mens tallet i 2019 faldt til 292 millioner kroner.