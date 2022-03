Det ukrainske flag hejst foran rådhus: - Sker i sympati med det krigsramte land

STØVRING:I øjeblikket blafrer både det blå-gule ukrainske flag sammen med dannebrog foran rådhuset på Hobrovej i Støvring samt foran kommunekontorerne i Nørager og Terndrup.

Rebild Kommune har nemlig som et af landets 98 kommuner valgt at følge opfordringen til at hejse det ukrainske flag i sympati med Ukraine og det ukrainske folk.

Opfordringen har de danske regioner og kommuner fået fra Det Europæiske Regionsudvalgs formand Apostolos Tzitzikostas og Den Europæiske Kommuneforening CEMR.

Flag tilladt frem til 30. marts

Justitsministeriet har givet tilladelse til at flage med det ukrainske flag frem til og med 30. marts.

Oprindeligt udløb tilladelsen 16. marts, men er nu blevet forlænget.

Ifølge borgmester Jesper Greth blev flaget hejst første gang 2. marts, da Justitsministeriet i lyset af Ruslands invasion af Ukraine ekstraordinært gav tilladelse til, at private og offentlige myndigheder, der måtte ønske det, kunne flage med det ukrainske flag i perioden til og med den 16. marts.

Lyssætning på rådhus for dyrt

- I første omgang stak jeg i februar en finger i jorden ved at spørge rundt i byrådet. På daværende tidspunkt var der leveringstid i udlandet på det ukrainske flag, men pludselig trådte Aalborg Flagfabrik til og fik gang i symaskinerne. Men i ventetiden inden det skete havde vi i Rebild Kommune også fået et tilbud fra et firma på lyssætning af rådhusets facade i Støvring i symbolske blå og gule farver.

- Prisen var 100.000 kroner, hvilket jeg fandt var for meget med rådhusets tilbagetrukne placering og dermed ikke rigtig gav nogen mening. Det havde givet en helt andet signalværdi hvis rådhuset i stedet havde ligget ud til en befærdet vej, påpeger Jesper Greth.

Hvor længe Rebild Kommune fortsætter med at flage med det ukrainske flag afhænger ifølge borgmesteren af Justitsministeriets fremtidige tilladelser.