Dieseltank på lastbil smadret af jernstang: Spor på motorvej måtte spærres

STØVRING/SØNDERUP:Et spor i sydgående retning på motorvej E45 mellem Støvring Syd og Sønderup måtte i godt halvanden times tid spærres tirsdag morgen, fordi en lastbil fra et pantfirma havde tabt omkring 350 liter fra sin dieseltank.

Det fortæller indsatsleder René Nikolajsen, Nordjyllands Beredskab, der blev tilkaldt for at rydde op efter uheldet.

Ifølge indsatslederen var lastbilen kommet kørende mod syd, da der pludselig kom en jerngenstand sejlende hen ad vejen mod lastbilen - formentlig en stander fra en trailer.

- Lastbilchaufføren forsøgte at undvige jernstangen, og det lykkedes ham at undgå, at stangen ramte dækkene på lastbilen. Og godt for det, for ellers var han med stor sandsynlighed væltet. Til gengæld ramte stangen så op i dieseltanken på lastbilen, så den blev flået op og på en strækning af blot omkring 100 meter tabte de omkring 350 liter diesel, som lastbilen havde i tanken, fortæller indsatslederen.

Derfor blev Nordjyllands Beredskab alarmeret ved 08-tiden for at få fjernet diesel fra motorvejen, der blev særdeles glat.

- Det meste af dieselen var dog løbet ud i nødsporet og videre ned i grøften, så vi måtte tilkalde miljøvagten i Rebild Kommune, som så har besluttet, at den jord, der er blevet forurenet med de mange liter diesel, skal graves op og fjernes, fortæller René Nikolajsen.

Det betyder, at motorvejen på et senere tidspunkt tirsdag formentlig må spærres af i et spor, så maskineri til at få fjernet den dieselforurenede jord kan komme til at udføre arbejdet. Vejdirektoratet afgør, hvornår det bliver.

Den implicerede lastbil kørte med pant i containere på både forvogn og anhænger, og den skal nu bugseres på værksted for at få repareret sin tank, oplyser indsatslederen.

Hele det sydgående spor på motorvejen blev genåbnet ved 9.45-tiden.