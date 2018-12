Direktør forlader topjob i kommune

REBILD: Rebild Kommune har indgået en fratrædelsesaftale med direktør Flemming Lehbert Sørensen.

- Flemming har været direktør i godt tre år og er dagligt kørt fra Holstebro. Det har været en betydelig udfordring i balancen mellem arbejdet og familielivet, og det har været svært at opretholde den nødvendige motivation for at kunne fungere optimalt i jobbet. Der har på den baggrund været et gensidigt ønske om at indgå en fratrædelsesaftale. Jeg vil gerne sige tak til Flemming for indsatsen, udtaler kommunaldirektør Jes Lunde.

Flemming Lehbert Sørensen fratræder den 1. januar 2019.

Sekretariatschef Susy Lauesen konstitueres i stillingen som direktør med ansvar for Center Natur og Miljø og Center Plan, Byg og Vej.