Direktør fortsat varetægtsfængslet

HIMMERLAND:En 69-årig direktør for en mindre virksomhed i Haverslev har netop fået forlænget sin varetægtsfængsling i yderligere fire uger, oplyser Nordjyllands Politi.

Sagen mod direktøren begyndte, da Skat anmeldte ham til politiet, hvorefter Nordjyllands Politi og Skat tirsdag 1. oktober foretog en ransagning mod virksomheden i Haverslev i en fælles aktion.

Her blev der beslaglagt flere relevante ting, og direktøren selv blev anholdt i forbindelse med ransagningen og fremstillet i et lukket grundlovsforhør dagen efter.

Her lød sigtelsen, at han igennem de seneste to år har snydt med momsen igennem virksomheden, så han uberettiget har fået udbetalt de mange millioner af Skat.

Han nægtede sig skyldig, men kærede dengang ikke varetægtsfængslingen på de dengang også fire uger.