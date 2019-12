Langsom kørsel på E45 efter flere uheld

STØVRING:Nordjyllands Politi skriver på Twitter, at der tirsdag morgen skete færdselsuheld på motorvej E45 ved afkørsel 30 Støvring Nord.

Ifølge Dansk Trafikinfo skete to uheld i sydgående retning cirka 500 meter fra hinanden. Der var flere biler involveret i uheldet, men der skulle ikke være sket personskade.

Politi og redningsmandskab har været på stedet, og Nordjyllands Politi bad på Twitter bilisterne om at køre forsigtigt og ikke standse for at kigge.

Der skulle være ryddet op på stedet, og alle vejbaner er farbare.