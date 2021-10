Dødsfald: Handicappet beboer fik måske anfald

RØRBÆK:Det var muligvis et epileptisk anfald, der forårsagede det dødsfald, som mandag ramte en beboer på plejecentret Søparken i Rørbæk.

Det fremgår af et internt notat i Rebild Kommune, som kommunaldirektør Christian Hesthaven har rundsendt tirsdag.

Tidligere har Rebild Kommune meldt ud, at de foreløbige undersøgelser tyder på, at dødsfaldet skyldes et hændeligt tragisk uheld.

Det fremgår af notatet, at beboeren blev lagt til eftermiddagssøvn kl. 13.30 og blev fundet livløs af personalet klokken 15.30. Både de ansatte og en paramediciner forsøgte forgæves at genoplive beboeren.

Der er tale om en multihandicappet beboer der sad i kørestol.

Grundet epilepsi havde beboeren svært ved at styre sine bevægelser og var derfor bevilget en speciel tremmeseng.

Ifølge det interne notat tyder måden, beboeren blev fundet på, at vedkommende har fået et epileptisk anfald.

Der er ligsyn torsdag, og Socialtilsyn Nord er kontaktet i forbindelse med dødsfaldet på Søparken, der er en kommunal drevet boform for stærkt handicappede voksne beboere.