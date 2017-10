Dømt for at have en salonriffel uden tilladelse

STØVRING: En 44-årig mand fra Støvring-området blev torsdag ved Retten i Aalborg kendt skyldig i at være i besiddelse af en salonriffel og 44 patroner uden tilladelse.

Det oplyser anklager Jette Rubien.

Den 44-årige erkendte i retten at have været i besiddelse af det og forklarede, at det var et arvegods fra sin far.

Manden blev desuden dømt for at have været i besiddelse af 0,57 gram hash til eget brug samt for tyveri, idet han havde brudt en plombering på en hovedhane til varmeforsyningen og dermed uberettiget forsynet sig med varme.

Disse forhold erkendte han også.

Den 44-årige mand blev idømt en straf på seks måneders ubetinget fængsel, oplyser anklager Jette Rubien.

Manden modtog dommen.