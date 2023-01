Dyr skolehjælp: - Vi kører pengene i et stort hul

REBILD:Byrådsmedlem Peter Hansen bruger et effektfuldt billedsprog til at beskrive den kommunale økonomi til specialundervisning.

- Vi kører penge i et stort hul, der er så dybt, at vi næsten ikke kan høre dem lande, malede Peter Hansen på seneste byrådsmøde i Rebild Kommune.

Det skete i forbindelse med, at byrådet fordelte ekstra 7,5 millioner kroner til folkeskolernes specialundervisning. Pengene stammer fra budgetaftalen for 2023 og uddeles for at støtte et presset område.

Peter Hansen og de øvrige socialdemokrater var ikke imod at give flere penge. Men han vil gerne reservere nogle af pengene i en pulje til særlige tiltag og forsøg, der kan begrænse behovet for specialundervisning.

Sagen er nemlig, at skolerne i 2022 måtte yde mere specialundervisning, end der var penge til. Derfor endte året med underskud.

- Det underskud fortsætter jo ind i 2023. Vi er allerede bagud med penge, og vi får ikke løst vores udfordring med store udgifter til specialundervisning, sagde Peter Hansen, der er tidligere skoleleder.

Peter Hansen (S) efterlyser tiltag, der kan reducere behovet for specialundervisning i stedet for, at byrådet "kører flere penge ned i et stort hul". Arkivfoto: Lars Pauli

- Vi må finde ud af, hvad det er for en systemfejl, der gør, at vi bruger så mange penge på specialundervisning. Vi kan f.eks. kigge over hækken til andre kommuner, for at se, hvad de gør.

Anna Oosterhof (V), formand for børne- og familieudvalget, erkender problemets omfang.

- Vi har en gigantisk udfordring på specialundervisningsområdet, og det har man også på landsplan.

Hun udtrykte stolthed over, at det er lykkedes at finde ekstra penge i år, hvor Rebild Kommune havde store udfordringer med at få budgettet til at balancere.

Anna Oosterhof og resten af byrådet bortset fra Socialdemokratiet fastholdt planen med at fordele de ekstra penge til skolerne med det samme.

Udvalgsformanden henviste desuden til, at Rebild Kommune i marts afslutter en stor analyse af skole- og dagtilbudsområdet. Den kan måske bringe svar på, hvordan udgifter til elever med særlige behov kan reduceres.

Folkeskolerne i Rebild har i år 24,5 millioner kroner til specialundervisning. Dertil kommer de 7,5 millioner ekstra fra byrådet.