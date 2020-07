Dyr tumblingbane købt til springtalenter

ØSTER HORNUM: De seneste år er Øster Hornums gymnaster ØH Kometerne stormet frem i tumblinggymnastikken.

Gymnaster fra hele Nordjylland tager flere gange om ugen turen til Øster Hornum, hvor de træner seriøst i foreningen og ikke uventet derfor har opnået flotte resultater i springgymnastikken.

Gymnasternes stærke kroppe er deres vigtigste redskab, men dertil kommer, at de på et tidspunkt bliver stillet overfor en udfordring, når træningsudstyret ikke længere lever op til ambitionsniveauet.

Forenings gamle bane stod for udskiftning, når det nye multiaktivitetshus MeNaTeket bliver en realitet i Øster Hornum.

Uventet godt tilbud fra Sverige

Men idet årets EM i powertumbling i Sverige blev aflyst grundet Corona epidemien kom der pludselig en uventet mulighed for gymnastiklafdelgien for at opnå en god aftale på køb af præcis den bane, der senere skulle hentes hjem til klubben.

Gennem sit store netværk indenfor sporten fik træner Jacob Thure Sørensen nemlig information om at den nyindkøbte EM-bane stod til salg til en meget favorabel pris i forhold til hvad sådan én normalt koster.

Ifølge Sabrina Muldbak fra gymnastikafdelingen er der tale om en investering på et sekscifret beløb.

Forleden ankom banen til Øster Hornum Hallen, hvor spændte gymnaster og frivillige, lokale muskelkræfter stod klar til at modtage den og løfte den ind i hallen.

Da træner Jacob Thure Sørensen spurgte ”skal vi pakke den ud nu, eller vente til træningen på mandag?”, var der ca. lige så lang betænkningstid som når et lille barn juleaften flår papiret af sin gave, og insisterer på fluks at åbne den.

Banen blev straks opsat og med stor begejstring testet og godkendt af de fremmødte springgymnaster.

Bane vil give bedre resultater

Lige nu synes Øster Hornum Hallen en anelse kort og loftet en smule lavt i forhold til den nyindkøbte tumblingbane.

Den er præcist 25 meter lang og kan derfor lige nøjagtig være i hallen.

Til trods for de nuværende fysiske rammer vil den nye bane ifølge gymnastikledelen komme til at skabe resultater.

Den kommer dog virkelig til sin ret i fremtiden, hvor den kommer til at stråle om kap med gymnasterne – både nuværende og kommende ØH Kometer i det nye planlagte halprojekt MeNaTek, som bliver et fyrtårn for gymnastikken i Nordjylland.

Nu er en af grundstenene til fremtidig succes i hvert fald lagt med købet af tumblingbanen, der vil blive et stort aktiv for store gymnaster i hele Nordjylland.

Gymnaster skal nemlig helt til Silkeborg eller Holstebro for at opleve en tilsvarende.