Politiet fik melding om våben i en bil: E45 blev spærret og fem mænd standset

STØVRING:Torsdag klokken 19.04 modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse via alarm 112 om, at noget uorden i Gug-området i Aalborg.

- En bil skulle være involveret, og bilen skulle være kørt i sydgående retning på motorvejen. Samtidig gik oplysningerne på, at der skulle være våben i bilen, og det gjorde selvfølgelig, at bilen blev standset. Det skete ved Støvring Syd på E45, og samtidig blev trafikken på motorvejen standset for at der ikke skulle komme nogen imellem os og dem i bilen, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Motorvejen var derfor kortvarigt spærret.

- Bilen blev undersøgt og de fem mænd i bilen blev visiteret. Der blev ikke fundet noget i bilen, oplyser vagtchefen.

De fem mænd fik efterfølgende lov til at forlade stedet. Jesper Sørensen fortæller, at det er personer, politiet i forvejen har kendskab til.

- Som det ser ud nu, skal det undersøges nærmere. Vi har ikke umiddelbart fundet noget, men der bliver stadig lavet en undersøgelse, tilføjer han.