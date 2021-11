Efter 15 år som skoleleder: - lokalpolitik skal have førsteprioritet

SKØRPING:I begyndelsen af denne uge meddelte Peter Hansen de øvrige ansatte på Skørping Skole og skolebestyrelsen, at han nu fratræder som skoleleder.

- Jeg sender min opsigelse i næste måned, og med tre måneders opsigelse bliver det med virkning ultimo marts måned, at jeg dermed fratræder efter 15 års som skolens leder, fortæller hovedpersonen selv.

Ramt af stress her i sommer

Hans opsigelse kommer dog ikke som den store overraskelse for omgivelserne, for som borgmesterkandidat for socialdemokratiet i Rebild Kommune har han tidligere bebudet, at blev han valgt som kommunens nye borgmester, stoppede han 1. januar. Hvis det ikke skete, så i løbet af første halvdel af 2022.

- Jeg er 63 år og har her i sommerens løb i en periode uventet været ramt af stress. Det har betydet at jeg i samråd med min familie har erkendt, at jeg ikke både kan klare jobbet som skoleleder og som medlem af byrådet 100 procent optimalt og har som konsekvens deraf valgt udelukkende at koncentrere mig om byrådsarbejdet fremover uanset at jeg ikke vandt borgmesterposten, påpeger Peter Hansen.

Skoleleder Peter Hansen 63 år gammel med bopæl i Skørping og med en barndom og opvækst i Brøndby. 1983 uddannet lærer fra seminariet i Ribe. 1983-1985 lærer på Nordvestgrønland. 1985-1991 lærer på Bavnebakkeskolen i Støvring. 1991-1993 leder af Støvring Daghøjskole og lærer på Støvring Højskole. 1993-1996 viceskoleleder på Bavnebakkeskolen. 1996-2007 skoleleder for Suldrup, Sønderup og Kirketerp Skole. 2007-1. april 2022 skoleder på Skørping Skole. 2018 debut som byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Rebild Kommune, hvor han hurtigt blev gruppeformand. Formand for Skolelederforeningen i Rebild Kommune og medlem af hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen på landsplan. VIS MERE

Spændt på det nye byråd

Han lægger ikke skjul på sin stolthed over sit flotte personlige stemmetal ved kommunalvalget i sidste uge, hvor han opnåede 1002 og dermed fik fjerdeflest stemmer blandt det nyvalgte byråd.

På valgnatten blev han tilbudt formandsposten for arbejdsmarkedsudvalget, men takkede pænt nej tak.

- Tilbuddet skulle efter min mening blot få det hele til at ligne en bred konstituering og samtidigt være et forsøg på at drive en kile ind i den røde opposition. Jeg forventer derfor at arbejdet i det nye byråd vil blive præget af meget blå-rød snak, og personligt er jeg overrasket over hvor hurtigt vi fire partier i rød blok her efter valget har fundet fælles fodslag og ser frem til det fremtidige politisk samarbejde. I øvrigt synes jeg vi fire nyvalgte byrådsmedlemmer nu har fået nogle faglige gode pladser som medlemmer i de forskellige udvalg og øvrige politiske poster, understreger Peter Hansen.

Mange muligheder fremover

Ud over at han efter sin fratræden som skoleleder i Skørping 1. april får meget mere tid til byrådsarbejdet, vil han også vægte samværet med familien endnu mere.

- Til april bliver jeg 64 år, men har dog ingen planer om at begynde at spille golf. I stedet er jeg meget mere interesseret i fortsat at spille fodbold her i Skørping, men hvad jeg med min snart nyvundne frihed ellers skal beskæftige mig med fremover har jeg endnu ikke afklaret. Under alle omstændigheder skal jeg ikke til at ligge på sofaen og slappe af, men i stedet ud at møde andre mennesker og måske involvere mig i en eller anden form for frivilligt arbejde eller måske være aktiv i en helt anden boldgade, pointerer Peter Hansen.

Stillingen som ny skoleleder i Skørping vil meget snart blive opslået.