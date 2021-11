Efter 16 år i byrådet: Nu vil Lene helt til tops

STØVRING:Borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti i Rebild Kommune Lene Aalestrup har i øjeblikket forrygende travlt med at deltage i valgmøder rundt i hele kommune.

På samme tid er hun tovholder for partiets øvrige 28 kandidater op til kommunalvalget, og hun lægger på ingen måde skjul på sine ambitioner om at afløse radikale Leon Sebbelin på borgmesterposten.

- Efter 16 år med en plads i byrådet føler jeg nemlig, at tiden er kommet, hvor jeg er klar til at tage det næste skrift opad. Med min hidtidige periode i byrådet mener jeg, at har fået den nødvendige bredde og indsigt i kommunen. Jeg har blandt andet været formand for kultur- og fritidsudvalget i otte år, sidder i øjeblikket i børne- og familieudvalget og har de sidste fire år været formand for sundhedsudvalget, pointerer hun.

29 på kandidatliste

Som det eneste parti har Det Konservative Folkeparti som ved valget i 2017 valgt at opstille de maksimalt 29 tilladte kandidater, nemlig fire mere end antallet af byrådsmedlemmer.

Det konservative Folkepartis kandidatliste Borgmesterkandidat Lene Aalestrup, Støvring - 47 år. Jeanette Sagan, Suldrup - 47 år. Mads Holm Danielsen, Støvring - 55 år. Birgitte Wilsted Simonsen, Støvring - 51 år. Mikkel Højsleth, Guldbæk - 37 år. Nicolai Niemann, Bælum Peter Bak, Haverslev - 56 år. Flemming Knudsen, Skørping - 75 år. Kim Hornbech, Nørager - 45 år. Emilie Aalestrup, Støvring - 23 år. Martin Kondrup Jensen, Støvring - 41 år. Ina Grønhøj, Suldrup - 46 år. Lasse Brunø, Skørping - 34 år. Jakob Ludvigsen, Støvring - 54 år. Clara Rusbjerg, Nørager - 19 år. Katrine Krog Madsen, Suldrup - 40 år. Gry Tange, Skørping - 35 år. Pia Bøgelund Ravnholt, Støvring - 40 år. Elizabeth Hagemann, Skørping 44 år. Nina Lidegaard, Støvring - 34 år. Christoffer Fyllgraf, Suldrup - 20 år. Kasper Madsen, Skørping 37 år. Lotte Holm, Støvring - 48 år. Morten Lundgaard, Haverslev - 43 år. Martin Degn Ovesen, Suldrup - 33 år. Michael Petersen, Støvring - 46 år. Johnny Wishoff, Støvring - 41 år. Pia Nielsen, Terndrup - 62 år. Ole Spleth Sørensen, Kirketerp - 51 år. Det Konservative Folkeparti har indgået valgforbund med Venstre og Dansk Folkeparti VIS MERE

Lene Aalestrup frygter på ingen måde, at de mange konservative kandidater forsvinder i mængden for vælgerne.

- Nej, tværtimod synes jeg det hold, vi har sat til kommunalvalget, er meget bredt repræsenteret, både med hensyn til alder fra 19 til 75 år, køn og geografisk spredning samt de enkeltes lokale engagement og forankring, blandt andet flere forenings- og erhvervsprofiler, understreger hun.

Opflasket med partiet

Valgsloganet for Det Konservative Folkeparti er ifølge borgmesterkandidaten, at Rebild Kommune skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder.

Lene Aalestrup er selv 47 år og efter eget udsagn i opvæksten i Støvring opflasket i den konservative ånd, hvor hendes far, Bent, i 12 år sad i Støvring Byråd for partiet.

Undervejs i valgkampen er der også optagelser af små videoindslag til de lokale sociale medier i Støvring by for at udbrede kendskabet til partiets mærkesager. Foto: Lars Pauli

Pudsigt nok er tredje generation i Aalestrup-familien også på vej, da Lene Aalestrups 23-årige datter, Emilie, for anden gang er at finde på kandidatlisten.

Sundhedsområdet udfordret

Skal Lene Aalestrup midt i valgkampen nævne et område, hvor hun føler Rebild Kommune er særlig udfordret de næste fire år, er svaret sundhedsområdet.

Hun har som formand for sundhedsudvalget selv problemet tæt inde på livet, fordi der i indeværende år forventes en budgetoverskridelse på omkring knap 30 mio., hvoraf over 10 ifølge Lene Aalestrup skyldes ekstra kommunale udgifter omkring covid-19 tiltag.

- Derfor venter vi og alle andre kommuner utålmodigt på gennemførelse af en tiltrængt landsdækkende sundhedsreform. Det er nemlig ikke kun Rebild, der har rekrutteringsproblemer på sundhedsområdet, den udfordring har mange andre kommuner også, bemærker hun.

Stolt over visioner er realiseret

Hun er stolt over, at der i det netop vedtagne budget for de kommende år er afsat et beløb til en modernisering af en del af kommunens ældre- og plejeboliger, så de bliver mere tidssvarende og attraktive samt at endnu flere par får mulighed for at bo sammen i deres hidtidige nærområde.

Som formand for sundhedsudvalget i indeværende byrådsperiode kan Lene Aalestrup ikke undlade at nævne sin stolthed over, at udvalgets tre visioner udtænkt på et visionsseminar år tilbage nu er ført ud i livet eller er på vej til det.

- Det var konkret etablering af et fælles center med akut- og rehabiliteringstilbud på Mastruplund i Støvring, en udvidelse af demensafsnittet på Ådalscentret i Støvring Ådale samt etablering af et stort sundhedscenter også i Støvring Ådale, som nu er på vej til at blive opført, påpeger hun.

Rigtig spændt på valgaftenen

Hun forventer en yderst spændende valgaften 16. november - akkurat som for fire år siden.

Her skete genvalget af Leon Sebbelin som borgmester først hen på morgenstunden efter intense forhandlinger på kryds og tværs i mødelokalerne i Stubhuset.