Efter 40 år i byrådet røg nestor ud: - Det var en del af planen

SULDRUP:Med 113 personlige stemmer var der ikke genvalg til Gert Fischer, hvilket dog ikke kommer bag på hovedpersonen selv.

- Nej slet ikke, for her i valgkampen har jeg arbejdet målrettet på at køre Henriette Frølund Lyngberg i stilling som ny repræsentant for mit valgområde her i Suldrup. Med hendes 285 personlige stemmer er det nu også lykkedes med succes at sikre, at hun kan indtage en plads i byrådet i Venstres syv mand store gruppe de næste fire år, påpeger han stolt.

Som optakt til valgkampen var han efter eget udsagn i tvivl om han ville genopstille.

- Af samme grund tilmeldte jeg mig først som kandidat dagen før tidsfristen udløb tirsdag 28. september og kom dermed til at stå nederst som nummer 14 på Venstres kandidatliste, hvilket selvfølgeligt nok også har haft indflydelse på antallet af mine personlige stemmer, erkender han.

40 års uafbrudt plads i byråd

Gert Fischer kunne fejre 73 års fødselsdag dagen før kommunalvalget 16. november, og lokalpolitisk kan den tidligere elinstallatør med bopæl i det naturskønne område Højris Mølle nordvest for Suldrup se tilbage på 40 år som lokalpolitiker i Støvring og Rebild byråd i et hug, som han selv betegner det.

Ved kommunalvalget i 2017 var han også Venstres spidskandidat til borgmesterposten, hvor Leon Sebbelin generobrede pladsen efter der gik koks i forhandlingerne mellem Venstre, Den Sociale Fællesliste og Dansk Folkeparti på valgnatten.

Efterfølgende blev Jeppe Ugilt som Venstres stemmesluger dengang valgt som partiets nye gruppeformand.

Tre ønskemål opfyldt ved valg

Som byrådsmedlem for Venstre glæder det Gert Fischer, at han nu har fået opfyldt alle de tre mål, han ønskede som optakt til kommunalvalget.

Slut på Gert Fischer sidt valgkamp. Foto: Torben Hansen

- Målene var en blå Region Nordjylland, at Jesper Greth blev ny Venstre borgmester her i Rebild samt at Henriette Frølund Lyngberg fremover skal repræsentere Suldrup området i byrådet for partiet, erklærer han.

På spørgsmålet om han efter 40 år uafbrudt i lokalpolitik selv overvejer at genopstille til byrådet er svaret lidt tvetydigt.

- Nu må vi se hvordan situationen ser ud om fire år, min fysiske kondition som 73-årig er med 1000 kilometer løb om året er i hvert fald i top, bemærker Gert Fischer nøgternt.

Taknemlig byrådsdebutant

Henriette Frølund Lyngberg selv lægger ikke skjul på at Gert Fischer hjælp til hende under valgkampen har haft stor og afgørende betydning for hendes flotte personlige stemmetal og at hun dermed nu får en plads i byrådet fra 1. januar.

Henriette Frølund Lyngberg er opvokset i Oplev og bor i Suldrup. Foto: Torben Hansen

- Det var en stor hjælp, han har ydet mig i valgkampen. Allerede for fire år side blev jeg prikket på skulderen og opfordret til at stille op til byrådet, men mente dengang at det var en opgave for alle andre end lige mig. Men som mangeårigt medlem af lokalrådet for Suldrup og omegn og meget aktiv lokalt inden for foreningslivet både som udøver og frivillig synes jeg at nu skulle det være denne gang, og heldigvis lykkedes det, fortæller Henriette Frølund Lyngberg.

Hun er 41 år, opvokset i Oplev og har siden 2001 sammen med sin familie boet i Suldrup.

Til dagligt er hun offentligt ansat som forretningsarkitekt hos Geodatastyrelsen i Nørresundby.

Henriette Frølund Lyngberg er uddannet landinspektør og arbejder som forretningsarkitekt hos Geodatastyrelsen i Nørresundby.

- Det er på baggrund af min uddannelse som landinspektør. Af samme grund og som aktiv i det lokale foreningsliv gennem mange år kunne jeg godt tænke mig en fremtidig plads i teknik- og miljøudvalget samt udvalget for sundhed, kultur- og fritid. Men det bliver helt op til Venstre gruppen at afgøre, påpeger hun.