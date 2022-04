Efter branden: Familie rørt over stor hjælp

LILLEARDEN:Den sidste glød er efterhånden slukket, men den store brand, der søndag aften hærgede i en stald på det økologiske landbrug Rosengården, har efterladt et stort oprydningsarbejde.

Heldigvis fik beboerne under redningsarbejdet stor opbakning fra både brandfolk og lokalsamfund, så selv om baggrunden er trist, så er man taknemlig for indsatsen.

- Det var en helt utrolig god indsats, som brandfolkene stod for. Det var vi imponerede over. Og hele Lillearden kom og ville hjælpe, og flere har også siden spurgt, om der er noget, de kan hjælpe med, fortæller Mette-Maria Rydén fra gården.

Ild i halmballer

Branden brød ud søndag aften ved 18-tiden i en kalvestald. Da det fængede i store bigballer, der stod stablet i stalden for at give læ, begyndte røg fra den brændende halm hurtigt at blive farlig for de nærtstående kalve.

Branden viste sig meget svær at stoppe, og der blev tilkaldt hjælp fra de fem stationer i Terndrup, Arden, Støvring, Hobro og Hadsund, ligesom Beredskabsstyrelsen i Thisted siden kom til med en kran.

Selv om ilden på et tidspunkt stod ud af taget på den højloftede stald, lykkedes det dog at holde den fra at nå andre bygninger.

De brændende baller blev fjernet og kørt ud på nærligende marker, hvor halmen fik lov til at brænde ud uden at være til fare for nogen.

En massiv og målrettet indsats af redningsfolkene reddede langt de fleste dyr og bygninger på Rosengården ved lillearden søndag aften. Foto: Jan Pedersen

Kæmpe-indsats

I vrimmelen af brandfolk og slukningskøretøjer lykkedes det med god hjælp fra naboer og en tililende søn at få kalvene ud af stalden, ligesom man hurtigt fik malkekvæget ud, da røgen begyndte at drive over mod deres nærliggende stald.

- Det var en kæmpeindsats, som vi er meget taknemlige for, siger Mette-Maria Rydén efter at den voldsomme begivenhed er kommet lidt på afstand.

18 ud af 120 kalve blev røgforgiftede og kom ikke til at overleve branden. Derimod slap resten af besætningen på en 400 dyr for skader på helbredet.

12 pladser ramt

Selve stalden blev ikke så ramt, som man kunne frygte. Det skyldes især at det er en løsdriftstald uden faste vægge.

- Nogle af staldens gardiner og tagpladerne er smeltede. Men umiddelbart er det kun 12 pladser til kalve, der ikke kunne tages i brug igen, fortæller Mette-Maria Rydén.

Malkningen er også kommet igang igen, så midt i det store oprydningsarbejde er en del af hverdagen vendt tilbage til Rosengården.