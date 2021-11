Efter otte dage i koma: DF-kandidat klar til en kold øl

RAVNKILDE:Efter at have ligget i koma efter en blodprop i hjertet vågnede byrådsmedlem Tommy Degn torsdag op i sin hospitalsseng i Aalborg.

- Nu kan familien igen tale med ham, og Tommy ligner atter helt sig selv ved blandt andet at bestille en kold øl af mig ved vores besøg næste dag, fortæller hustruen Hanne Munk Degn.

Fik blodprop efter valgmøde

På vegne af Tommy Degns familie i Ravnkilde forklarer partisekretær hos Dansk Folkeparti på Christiansborg Steen Thomsen, at Tommy Degn pludselig blev ramt af en blodprop i hjertet, da han onsdag 27. oktober kom hjem fra et valgmøde på Støvring Gymnasium.

- Han var dog hele tiden ved fuld bevidsthed, men da ambulancefolkene kom, fik han også et hjertestop og har siden været indlagt på Aalborg Universitetshospital. Hos den lokale afdeling af Dansk Folkeparti vil de seks andre kandidater og lokalbestyrelsen i den aktuelle valgkamp nu kæmpe for, at Tommy Degn og partiet fortsat har en plads i byrådet de næste fire år.

- Det er nemlig noget, han fortsat virkelig meget gerne vil, selv om han nu er forhindret i at deltage aktivt i den resterende del af valgkampen, påpeger Steen Thomsen.

Udvikling af skoleområdet

Inden Tommy Degn blev ramt af en blodprop, havde Nordjyske en snak med ham om Dansk Folkepartis mærkesager op til kommunalvalget 16. november i Rebild Kommune.

Ikke uventet har partiet fortsat stor fokus på gode forhold på ældreområdet.

- Men for Dansk folkeparti er det også vigtigt at byrådet sikrer at der sker trafiksikringer rundt i hele kommune samt en god udvikling på skoleområdet. Her var eksempelvis skolen i både Blenstrup og Ravnkilde samt de to byers børnehaver desværre nævnt som muligheder i det fremlagte sparekatalog. For Dansk Folkeparti er det meget vigtigt at der sker en decentral og ikke central fremtidig udvikling i Rebild Kommune, så det må være op til vores forvaltninger at sikre, at det så også sker, understreger han.

Ønske om ny ledelsesstruktur

På byrådsmødet i juni fremsatte Tommy Degn et forslag om en ny ledelsesstruktur i Rebild Kommune.

- Det skal ske ved en oprydning i forvaltningen, så man kommer tilbage til den gamle søjleopdelte struktur. I øjeblikket fungerer systemet nemlig ikke optimalt, men jeg kan da glæde mig over, at det efter ønske i økonomiudvalget efter otte år nu bliver politisk muligt at få indsigt i alle kommunale fratrædelsesaftaler.

- På hvert møde i økonomiudvalget vil kommunaldirektøren fremover redegøre for eventuelle fratrædelsesaftaler, og på samme tid får både formand og næstformand i de enkelte udvalg plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af nye centerchefer, forklarer han og tilføjer:

- Desværre har det ikke været muligt for os at få indsigt i allerede indgåede fratrædelsesaftaler de sidste mange år.

Eventuelle drøftelserne om en mulig ny ledelsesstruktur i Rebild Kommune skal efter aftale på byrådsmødet i juni afvente tiltrædelse af ny kommunaldirektør og valg af et nyt byråd.

Kandidatliste Dansk Folkeparti Tommy Degn - Ravnkilde, 54 år. Natasja Bødtker - Rørbæk, 31 år. Jeanette Lund Kirkegaard - Ravnkilde, 37 år. Jens Laurits Pedersen - Sørup, 73 år. Yvonne Jørgensen - Ravnkilde, 57 år. Preben Elmenhoff - Skørping, 76 år. Dansk Folkeparti har indgået valgforbund med Venstre og Det Konservative Folkeparti. VIS MERE

Blå borgmester på ønskeliste

Dansk Folkeparti har indgået valgforbund med Venstre og Det Konservative Folkeparti, og det er ifølge Tommy Degn sket ud fra et fælles ønske i de tre partier om en blå borgmester i den nye byrådsperiode.

- Men kan det ikke lade sig gøre at skaffe det nødvendige flertal ved kommunalvalget 16. november, er vi i partiet villige til at kigge i andre retninger, bemærker han nøgternt.