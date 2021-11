Efter supervalg: - Før var jeg alene. Nu er vi seks, og det gør mig stolt

REBILD:Hun har siddet 16 år i byrådet og har bestyret tunge formandsposter. 2021 skulle være valget, hvor Lene Aalestrup tog det sidste skridt mod toppen.

Situationen var gunstig. Den konservative spidskandidat fik et supervalg med 1108 personlige stemmer, næstflest af alle. Partiet voksede fra tre til seks mandater, og sammen med Venstre var flertallet hjemme og dermed retten til at udnævne borgmesteren.

Han kom til at hedde Jesper Greth fra Venstre. Partiet gik tilbage, men endte alligevel med syv mandater - et mere end Det Konservative Folkeparti.

Du bliver ikke borgmester. Er det et nederlag for dig?

- Jeg føler mig som vinder. Men Venstre blev større end os, og det har vi anerkendt, siger Lene Aalestrup, som vi fanger oven på en hektisk valgaften - og nat.

- Jeg sover aldrig efter en valgaften. Jeg har brug for at lande igen, siger Lene Aalestrup, der i trætheden magter at opridse det, hun ser som sejre.

- Vi har fået maksimal indflydelse med to udvalgsformandsposter og viceborgmesterposten. Vi har også fået en borgerlig borgmester, og det var det, vi gik til valg på. Vi holdt sammen i den borgerlige blok, og vi holdt vores løfte til vælgerne, siger Lene Aalestrup.

Efter valget i 2009 var hun eneste konservative medlem.

- Siden er vi gået frem og frem, og i det nye byråd får jeg fem konservative kolleger. Noget er lykkedes, og det er jeg stolt over. Det er en sejr, siger Lene Aalestrup.

Den konservative byrådsgruppe har endnu ikke bestemt, hvem der skal bestride de to formandsposter og rollen som viceborgmester.