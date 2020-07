Efter tre forgæves salgsforsøg: Kommunen overlader salg af lystgård til EDC i Hobro

NØRAGER:Selv om økonomiudvalget på sit møde ultimo marts besluttede endnu engang at udbyde sin lystgård på Nøragervej i udkanten af Nørager by i en offentlig udbudsrunde, så er det for tredje gang indtil videre ikke lykkedes at fået et for Rebild Kommune acceptabelt købstilbud.

Det uanset at der ved den tredje udbudsrunde modsat de to første ikke var en af kommune fastsat mindstepris eller en tidsfrist for at afgive et købstilbud.

Opgaven med salget af lystejendommen med er boligareal på 180 kvadratmeter og en grund på 1,2 hektar er derfor nu af Rebild Kommune blevet overladt til EDC i Hobro.

Ejendomsmæglerfirmaet har på sin hjemmeside og i salgsannonce markeret som nyhed udbudt lystejendommen til en kontantpris på 1.795.000 kr. og med en udbetaling på 90.000 kr.

Allerede her to uger efter at have overtaget salgsopgaven for Rebild Kommune oplyse EDC, at der allerede er modtaget flere købstilbud på lystgården. Dog indtil videre ikke nogen af en størrelse, der umiddelbart kan accepteres eller forhandles om.

Udstykning på naboareal

Rebild Kommune købte selv lystgården på Nøragervej 15 i Nørager i oktober i fjor.

Ejendommen på Nøragervej 15 grænser op til fredskov både mod nord, øst og syd, og har en stor mangeårig selvskabt sø ud mod vejen. .Foto Lars Pauli

Motivet til at købe den er muligheden for at udstykke noget af jorden på et senere tidspunkt til boligformål i Nørager.

Byrådet besluttede på sit møde i februar i år, at et areal på tre hektar i tilknytning til lystgården skal reserveres til et nyt boligområde, og i budgetaftalen for 2020 er der allerede afsat 4,24 mio til byggemodningen i 2021 af det planlagte område, der mod øst grænser op til Nørager Skov.