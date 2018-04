Efterskoledyst på mountainbike

ole.jensen@nordjyske.dk SKØRPING: Med en halv times forsinkelse var Rebild Efterskole onsdag ved middagstid klar til at give startsignalet til at sende 145 efterskoleelever fra 13 jyske efterskoler på mountainbike ud på en fem kilometer lang rute i Rold Skov i området ved Skørping Idrætscenter.

Det er andet år i træk at efterskolen i Rebild arrangerer en slags mesterskab i mountainbike for efterskoleelever.

Tovholder på projektet er mountainbikelærer Sanne Svendsen.

- På efterskolen har vi på mountainbikelinjen været lidt misundelige på alle de spændende efterskolearrangementer, der er inden for eksempelvis linjerne badminton og fodbold. Derfor arrangerede jeg i samarbejde med eleverne i fjor det første mtb løb for efterskoler med 140 deltagere. I år har elverne selv været med til at arrangere løbet, hvor de har været med i alle processer lige fra booking af skoven og tidtagningsudstyr, planlægning af begyndervenlig rute, sponsorstøtte til præmier og indkøb af pokaler og medaljer, forklarer hun.

To formål med løbet

Ifølge Sanne Svendsen er der to formål med afviklingen af onsdagens cykelløb, nemlig at skabe et mtb løb i efterskoleregi i Danmark samt for det andet den mere undervisningsorienterede del, hvor eleverne lærer hvad det kræve rat ararangere et løb og tage det ansvar, der følger med.

Rebild Efterskole deltager selv med 15 elever i løbet, primært drenge.

- Men det er dejligt at se, at rigtig mange piger fra de andre efterskoler i år tilmeldt sig, så de totalt udgør en tredjedel af hele deltagerfeltet på de 145, erklærer Sanne Svendsen.

Løbsruten er på i alt fem kilometer, og efterskoleeleverne skulle køre den igennem så mange gange som de kunne nå på 75 minutter.

At valget er faldet på de 75 minutter forklarer hun med, at det er hvad de gælder for U17 ryttere hos Danmarks Cykle Union DCU.

Elevprojekt et godt initiativ

På sidelinjen ved start- og målfeltet ved Skørping Idrætscenter stod blandt andet Mette From fra Hellebjerg Idrætsefterskole ved Juelsminde.

- Her er jeg lærer på adventure- og fitnesslinjen, og vi deltager for første i dagens mountainbikeløb med i alt 21 elever. Jeg synes nemlig det er rigtig spændende at eleverne her i Rebild selv har stået for at arrangere det hele, pointerer hun, mens hun spejder efter nogle af sine elever i startfeltet.

Vindere af mountainbikeløbet for efterskoler blev Nicklas Block fra Hald Ege Efterskole og Line Svendsen fra Rebild Efterskole.

De gennemkørte hver 20 kilometer og dermed fire runder på henholdsvis 1.17 og 1.33.

Nicklas Block og de andre på adventureholdet på Hald Ege Efterskole har i øvrigt Kyllingen alias Michael Rasmussen som lærer.

Efter løbet var der uddeling af 45 sponsorerede præmier, der blev fordelt ved lodtrækning med udgangspunkt i hver enkelt elevs løbsnummer.