Efterskoles elevtal på vej op igen: Det virkede at blive et hit i søgemaskinerne

BÆLUM:Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum er i fuld gang med at få det vigende elevtal op igen.

- VI fandt jo ud af, at vi er nødt til at være mere synlige, siger forstander Jesper Brøsted, som kom til som forstander på efterskolen i august 2018.

Først et godt stykke hen i hans første skoleår gik det op for ham og den øvrige medarbejderstab, at der var lidt for mange ledige elevpladser i dette skoleår.

August 2019 begyndte efterskolen derfor skoleåret med kun 60 elever mod 94 sidste år.

- Men på nuværende tidspunkt har vi allerede over dobbelt så mange elever til næste skoleår i forhold til samme tidspunkt i fjor, hvor der kun var 28 indskrevet. Nu har vi 62 elever til 2020-2021 plus vores andetårselever. Så vi regner med at få fyldt op, siger en glad Jesper Brøsted.

Rekord til Efterskolernes Dag

Den øgede markedsføring betød for eksempel, at skolen havde besøg af hele 75 familier på Efterskolernes Dag her i efteråret.

- Vi slog alle rekorder! Især i forhold til sidste år, hvor kun 22 familier besøgte os, siger Jesper Brøsted, som i indsatsen ikke mindst har trukket på sine kompetencer fra 10 år som selvstændig i it-branchen.

- Det handler om at komme til at ligge øverst, når man for eksempel søger på Efterskolernes Dag. Det lykkedes, og det har virket.

Østhimmerlands Ungdomsskole står blandt andet bag musikfestivalen Aftryk, hvor over 1000 unge samles ved Bælum Mølle for at spille selvkomponeret musik. Arkivfoto: Claus Søndberg

Efterskolen har også arrangeret en række lokale åbent hus-dage, men næste store fremstød bliver Efterskolernes Aften onsdag 8. januar 2020.

I mellemtiden har Jesper Brøsted på grund af det reducerede elevtal i år været nødt til at gøre noget ved skolens økonomi.

- Vi har sparet en million - blandt andet ved at vi selv gør nogle ting i stedet for at betale andre for det. Så nu er banken tilfreds, siger han.

Fire af seks linjer på Kunsten

I disse dage gør efterskolen en anden slags fremstød, nemlig ved igen at udstille på museet Kunsten i Aalborg.

- Denne gang er hele fire af vores seks kreative linjer med, og de kommer til at stå som et samlet hele. Vores udstilling lægger sig op ad museets nuværende udstilling, ”Twilight Zone”, fortæller forstanderen.

Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum har plads til 108 elever, men var nede på 60 ved dette skoleårs start. Siden har skolen ved en ekstra indsats med markedsføring fået vendt udviklingen, ser det ud til. Østhimmerlands Ungdomsskole har undertitlen ”en kreativ efterskole - skab det originale. Udgangspunktet er, at eleven er den skabende. Skolen har seks kreative linjer: musik, film, mode & design, spil-udvikling, teater og kunst. Efterskolen blev etableret i 1954. 1. august 2018 tiltrådte Jesper Brøsted som forstander, den fjerde i skolens historie. Han er 48 år, uddannet folkeskolelærer og har tidligere arbejdet på Vadum Skole, men var i de seneste 10 år før forstanderjobbet selvstændig med sit eget it-firma. VIS MERE

Tidligere har kunstlinjen og mode & design udstillet på Kunsten, men denne gang er også teaterlinjen og spiludviklingslinjen med.

- I år er mode & design vild! Jeg har ansat en timelærer. Kathrine van Godt, som har trukket det i en retning, vi nærmere skal kalde ”art design”, de arbejder blandt andet meget med installation, fortæller Jesper Brøsted.

Der er fernisering på efterskoleelevernes udstilling på Kunsten onsdag 27. november kl. 16.