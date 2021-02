Ejer af tre butikker sagde nej til hjælpepakke - sådan gjorde hun i stedet for

STØVRING:Som ejer af tre forskellige butikker i Jernbanegade i Støvring er Rikke Fruergaard i øjeblikket ekstra hårdt ramt af den aktuelle nedlukning fra 25. december af al detailhandel i Danmark undtagen supermarkeder, fødevarebutikker og apoteker.

- Da restriktionerne blev forlænget 3. januar, blev alle mine syv ansatte sendt hjem på lønkompensation. Personligt dur jeg ikke til blot at gå hjemme og være helt uvirksom, så derfor afviste jeg muligheden for en økonomisk hjælpepakke som butiksejer. Som konsekvens af nedlukningen fik jeg i stedet meget hurtig etableret min webbutik Noah-fashion, og heldigvis er min mand meget it-kyndig i forbindelse med selve udformningen, fortæller hun.

Tre butikker åbnet siden 2002

Rikke Fruergaard har som uddannet markedsøkonom en fortid som indkøber hos Dansk Supermarked i Aarhus, indtil hun i 2002 åbnede sin første butik Noah med børnetøj i Jernbanegade 12 i Støvring.

Børnetøjsforretningen Noah og dametøjsforretningen Sirius ligger side om side i Jernbanegade 12 og 14 i Støvring med hver deres hovedindgang. Foto: Kim Dahl Hansen

- For ni år siden åbnede jeg så skoforretningen Footsteps i Jernbanegade 7 og for to år siden dametøjsforretningen Sirius, som ligger nabo til Noah i Jernbanegade 14. Det rummede tidligere en lingeributik, og og da den tidligere ejer ville stoppe grundet alder, var kravet at jeg købte butikken af hende. I dag har de to butikker hver deres indgang, men rent praktisk kan man bevæge sig mellem dem, påpeger hun.

Inden hun åbnede sin web-shop, havde hun både på Facebook og Instagram reklameret for produkterne i sine tre butikker.

- Den nye digitale salgskanal har både til formål at hjælpe mig med at få solgt mine planlagte udsalgsvarer i begyndelsen af det nye år samt ikke mindst vinterkollektionen i mine butikker. Webbutikken har nu givet mig kunder ikke blot her i lokalområdet, men i hele Danmark. Dog kan salget ikke helt matche det daglige salg, når mine tre butikker er fysisk åbne, erkender hun.

Samtidigt påpeger hun, at den nye webshop i den grad er et fuldtidsjob for hende, fordi der både skal tages en masse fotos af varerne i de tre butikker og bagefter lægge dem på nettet.

Dertil kommer ekspedition af de mange bestilte varer til kunderne, der kan afgive ordrer døgnet rundt alle ugens syv dage.

- Kunderne har både mulighed for at få de bestilte varer sendt som pakkepost og for lokale også at afhente dem fysisk uden for butikken på hverdage mellem klokken 12 og 15 eller på andre aftalte tidspunkter, forklarer hun.

Live streaming som et forsøg

For at skabe øget omsætning i sine butikker her under den fortsatte dikterede fysiske nedlukning, har hun netop som et forsøg arrangeret live streaming salg.

- Via min Facebook profil præsenterede jeg en aften i forrige uge fra klokken 19.30 til 20.30 et udvalg af mit dametøj inklusive ting fra forårskollektionen, hvor min egen søster undervejs gik model rundt i butikken. Interesserede kunder kunne løbende afgive digitale ordrer på nettet, og med over 1000 besøgende i løbet af den ene time blev det en kæmpe succes, Derfor har jeg siden gentaget aften live streamingen flere gange, også særskilt for mit udvalg af børnetøj, pointerer hun.

Rikke Fruergaard erkender, at arbejdet med en webshop med digitalt salg af hendes butiksvarer i den grad er et fuldtidsjob for hende, fordi kunder kan købe alle døgnets timer syv dage om ugen. Foto: Kim Dahl Hansen

Rikke Fruergaard lægger dog ikke skjul på, at hun glæder sig til at hun igen i lighed med andre forretningsdrivende kan genåbne sine tre butikker i Jernbanegade i Støvring med de syv ansatte tilbage og igen yde en personlig optimal service over for sine kunder.

- Allerhelst en genåbning allerede 1. marts, når de nuværende restriktioner udløber. Men som butiksejer må jeg blankt erkende, at corona epidemien har betydet, at nethandel også fremover vil få stor betydning for omsætningen efter en genåbning af fysiske butikker, konstaterer hun nøgternt med efterhånden 19 års erfaring som butiksejer i Støvring.