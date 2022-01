Elever på efterskole har forbud mod burgermad: Lever i lukket boble af frygt for coronasmitte

HAVERSLEV:Traditionen tro tager alle elever samt ansatte på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole HCI i Haverslev om kort tid på en fælles skiferie til Norge uanset corona epidemien.

- Vi bliver i alt knap 170 deltagere og rejser i år af sted søndag 23. januar meget tidligt om morgenen. Det kommer til at foregå i tre busser, hvor de to grundet forskellige corona restriktioner i Norge og Sverige kører til skisport området Trysil i Norge via Sverige, mens den sidste kører gennem Norge. Det uanset at nye lempelige rejserestriktioner måske er på vej i de to nabolande, forklarer medforstander på HCI Jens Brix Grønhøj.

Selvskabt boble på efterskole

I juleferien har flere af de i øjeblikket 141 elever samt flere ansatte været ramt af corona.

Af samme grund bliver de i øjeblikket alle to gange om ugen kontrolleret på HCI for eventuel corona smitte.

Alle elever og ansatte på HCI bliver igen her efter juleferien tjekket for corona smitte to gange om ugen. Her forstanderduoen på HCI Jens Brix Grønhøj (th) og Søren Troelsen i forrummet til gymnastiksalen, hvor testseancerne foregår om formiddagen. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Eleverne kom søndag retur efter deres juleferie, og vi har nu som optakt til skiferien etableret vores egen boble for dem for at undgå yderligere smitte før skiferien. Det betyder at eleverne nu har forbud mod at besøge de tre burgerrestauranter her i Haverslev samt gøre indkøb hos byens Spar butik tæt på HCI frem til at skiferien er overstået, påpeger Jens Brix Grønhøj og tilføjer:

- Samtidig opfordrer vi eleverne til her efter deres juleferie at blive på efterskolen de kommende to weekender frem for at rejse hjem for på den måde at reducere smittefaren inden afrejsen til skiferien. Som efterskole kan vi nemlig ikke forbyde eleverne at rejse hjem i weekenderne.

Hjælpende hånd fra købmand

Efter aftale mellem ledelsen på HCI og byens Spar butik gentager købmand Christian Rick Vestergaard succesén fra tidligere ved at give eleverne mulighed for at proviantere til deres hyggestunder på efterskolen.

- Så torsdag aften klokken 20 efter normal lukketid åbner vi under sloganet HCI by night i Spar købmandsbutikken op for eleverne, der efter aftale med HCI handler ind i mindre aftalte grupper frem til klokken 21, fortæller han.

Ifølge Spar købmand Christian Rick Vestergaard køber efterskoleleverne under deres soloindkøb hyggeting som eksempelvis slik, kager og sodavand, juice og energidrikke samt toastbrød. Arkivfoto: Claus Søndberg

Spar butikken vil efter aftale med HCI også holde særskilt åbent for efterskoleleverne to eller tre dage i næste uge inden afrejsen til Norge.

- Sidste åbningsdag for dem bliver nok fredag aften, så de kan tanke op til busrejsen. Min hidtidige erfaring viser at eleverne provianterer hyggeting som eksempelvis slik, kager og sodavand, juice og energidrikke samt toastbrød, som de kan varme op og spise om aftenen på efterskolen, påpeger Spar købmand Christian Rick Vestergaard.

Sidste gang Spar i Haverslev holdt særskilt åbent for HCI eleverne var tilbage 1. marts efter to en halv måneds hjemsendelse i lighed med elever på alle andre efterskoler.