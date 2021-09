Elever fandt ammunition på skolens legeplads - så gik den store jagt i gang

SKØRPING:Egentligt ville elever i en AK-klasse på Skørping Skole sammen med pædagog og kontaktlærer Andes Bazuin med to metaldetektorer i sidste uge forsøge at finde efterladte mønter på legepladsen bag Skørping Skole for på den måde måske at kunne finansiere indkøb af is.

Pædagog Anders Bazuin sammen med eleverne i den AK-klasse, han er kontaktperson for. Foto. Torben Hansen

- Men det allerførste fund vi gjorde var i stedet en riffelpatron fra 2. verdenskrig. Så lige pludselig blev eleverne dybt grebet af at søge med de to metaldetektorer, fortæller Anders Bazuin.

Væld af spændende fund

Privat har han selv en mangeårig interesse for at søge i jorden efter fortidsminder af forskellig slags med sin metaldetektor, og en elev i hans AK-klasse har også rådighed over en metaldetektor.

Den hidtidige jagt med de to metaldetektorer på skjulte ting begravet í legepladsens jord gennem mange år har i efter en uges indsats allerede resulteret i et væld af spændene fund.

Resterne af en pistol fundet begravet på skolens legeplads. Foto: Torben Hansen

- Blandt andet har eleverne fundet rigtig mange hylstre fra riffelpatroner samt mange løse projektiler. Dertil kommer rester af en pistol samt tyske pfennig mønter dateret 1943, hvoraf enkelte har indgraveret forskellige nazitegn, forklarer han, mens han sammen med nogle stolte elever i AK-klassen viser nogle af fundene frem.

En tysk pfennig fra 1943 med nazisymbol. Foto: Torben Hansen

De omfatter også forskellige gamle knoglerester, som han ikke ved om måske stammer fra mennesker.

- Vi har undervejs også fundet en gammel lille firkantet patentflaske. Ved at kigge på mærkatet Dana i bunden af den har jeg på nettet fundet frem til at den er produceret i Danmark på et eller andet tidsrum mellem 1889 og 1930’erne og dermed før 2. verdenskrig. Måske har den i gamle dage haft funktion som parfumeflaske, gætter Anders Bazuin.

Den fundne lille danske patentflaske fra før 2. verdenskrig. Foto: Torben Hansen

Elever grebet af detektorjagt

Det er ikke kun de 10 elever i den AK-klasse på Skørping Skole, som han er kontaktperson for, der er blevet grebet af detektorjagten, det samme gælder andre AK-elever og adskillige af skolens øvrige elever.

Nogle af eleverne i fuld gang med deres søgearbejde med en metaldetektor på skolens legeplads. Foto: Torben Hansen

- Jagten med metaldetektorer efter spændende gamle er en rigtig god oplevelse for eleverne i AK-klasserne, der samtidig ud over en vis nysgerrighed får mulighed for at få et indblik i tyskernes tilstedeværelse og rolle her i Skørping under 2. verdenskrig. Vi har nemlig undervejs haft besøg her på legepladsen af formanden for det lokalhistoriske arkiv Johan Rafaelsen, der kunne fortælle eleverne at tyskerne under krigen i perioder benyttede Skørping Skoles daværende betydelig mindre bygning til indkvartering, påpeger Anders Bazuin.

Udstilling af de mange effekter

I løbet af kort tid indstiller AK-eleverne deres søgen med metaldetektorer i undergrunden på skolens legeplads.

Eleverne i AK-klassen er i øjeblikket ved at forberede en udstilling af de mange fundne effekter på legepladsen, der også omfatter ukendte knoglerester. Foto: Torben Hansen

- Planen er at de så vil lave en udstilling på skolen af de mange spændende fund af gamle ting. Vi har her på skolen snakket om, hvorfor det har været muligt at finde så mange ting fra krigens tid på så lille et område. Måske har det været brugt som en slags affaldsplads af de tyske soldater eller et sted, hvor de samlede sig i fritiden for at hygge sig, forklarer skoleleder Peter Hansen.

400 kroner i mønter til is

Den oprindelige plan i sidste uge om at forsøge at finde efterladte mønter på legepladsen til indkøb af is til eleverne i Anders Bazuins AK-klase har dog ikke været forgæves.

- For ud over fundet af de mange ting fra krigens tid har vi også fundet over 400 kroner i mønter rundt på legepladsen, bemærker han nøgternt, mens eleven Milo fra hans AK-klasse pludselig kommer løbende og begejstret fremviser endnu et riffelprojektil, han har fundet med sin metaldetektor og sammen med klassekammerater forsigtigt har gravet frem af jorden med en spade.

- Ja der er fedt at AK-eleverne er så begejstrede i deres søgen, at de slet ikke vil gå hjem nu her efter skoletid, bemærker Jannie Bonde som leder af de omkring 90 elever i AK-klasserne på Skørping Skole.