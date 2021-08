Ellen fik borgmesteren på kornet

SKØRPING:Der bor 10.000 eventyr bag ethvert menneskes blik. Det er bare med at finde dem.

Lørdag blev tre af Rebild Kommunes kendteste ansigter afsøgt med sammenknebne øjne som det normalt kun bliver mistænkte ved en efterforskning til del.

Tolv sæt af Rebild Kommunes mest nysgerrige øjne borede så dybt de kunne for at finde spændende nyt i de ansigtstræk, man troede at kende alt til.

Den bedste udgave

Og det lykkedes, kunne man se på de 12 lærreder og papirer, der gradvist begyndte at ligne borgmester Leon Sebbelin (RV), håndværker, musiker og underholder Lindy Aldahl samt journalist og forfatter Charlotte Rørth.

”Rebilds bedste portrætmaler” skulle findes, ganske som når man på Danmarks radio finder ”Danmarks bedste portrætmaler”, som det sker igen fra tirsdag i næste uge.

Her under en mild sensommersol, der dog fik hjælp af et aflangt åbent telt mod drillende byger.

- Vi vil egentlig bare gerne ud at male. Det her er så en anden måde at gøre det på, end vi plejer, forklarede Anette Bruun Hansen, der var tovholder for den arrangerende malergruppe ”Børsterne” i samarbejde med Rebild Kulturskole..

Journalist og forfatter Charlotte Rørth lunede sig med en gul dynevest og hyggede sig i øvrigt under den specielle seance.

Hår en udfordring

Hun gik selv forrest i den udfordrende opgave at være kunstnerisk på tid lige såsnart konkurrenceuret tikkede i gang.

Ved lodtrækning var hun endt foran borgmester Leon Sebbelin, hvis markerede ansigtstræk var et godt udgangspunkt.

- Men alt det hår der er altså lidt en udfordring, sagde hu med en pensel der viftede mod politikerens grå hårpragt og skæg.

Leon Sebbelin tog seancen ganske roligt. Men han har selvfølgelig trænet sin ”sidde-stille”-muskel gennem mange år som politiker i byrådet.

- Det er ikke så svært, som jeg havde forventet. Det er egentlig meget hyggeligt, konstaterede han og nød synlig roen og livet i teltet, hvor en 30-40 stykker jævnt hen kiggede på og blitzede med mobilkameraerne.

Lindy Aldahl havde en rolig eftermiddag, der mindede mest om at sidde på et feriefly.

Som i flyet

Lidt sværere var det i den anden ende af det åbne telt.

- Jeg tror ikke, jeg har siddet stille så længe siden vi skulle flyve til Thailand, kom det fra Lindy Aldahl, der havde pakket et fremlagt tæppe godt sammen om benene, mens han sad og prøvede at ligne en god udgave af sig selv.

Foran ham sad blandt andre 13-årige Lea Brøner, der fik tegnet og skraveret et fint ansigt frem med Lindy Aldahls karakteristiske smil i midten.

Det lykkedes Ellen Gahms Agerskov at få en borgmester til at komme frem på papiret med en energisk indsats.

I den anden ende af teltet gjorde 11-årige Ellen Gahms Agerskov det samme overfor Leon Sebbelin med en koncentreret indsats for at få kommunens førstemand til at komme til live i stregerne

De tre professionelle dommere var godt tilfreds med indsatsen.

- De går til den. Og det er faktisk ikke let med det lys, der er i teltet, konstaterede kunstmaleren Nils Sloth fra Aalborg tilfreds.

Modellerne måtte tage et billede af sig selv for ulejligheden. Men alle fik en oplevelse med hjem.