EM drømme nu ødelagt for Støvring skytter

STØVRING:Det var en trist besked på mail, der en søndag tikkede ind hos Jesper Greth og hans søn Simon i Støvring.

For arrangørerne af Europa mesterskabet i flugtskydningsdisciplinen compak sporting havde besluttet at aflyse stævnet, der skulle have været afviklet her midt i september måned i den franske by Nice.

- Vi havde selvfølgelig tænkt på muligheden for en aflysning grundet corona epidemien, hvor der blandt andet i Sydfrankrig og dermed også Nice området var konstateret en stigning i udbruddet. Men arrangørerne havde hele tiden forsikret os deltagere om at mesterskabet alligevel ville blive afviklet under sundhedsmæssige sikre forhold, fortæller Jesper Greth, der i mange år har været på compak sporting landsholdet.

Afbud afgørende for aflysning

Han er overbevist om, at det var et afbud fra det engelske landshold samme søndag om morgenen, der blev afgørende for at de franske værter besluttede helt at aflyse EM her i 2021 og udsætte det indtil maj 2021.

Jesper Greth har i mange år præstationsmæssigt ligget i toppen på det danske landsholds for compak sporting. Arkivfoto: Michael Koch

- Det engelske landshold er nemlig meget dominerende inden for compak sporting i Europa, og deres afbud havde baggrund i at de engelske myndigheder havde krævet en 14 dages karantæneperiode ved hjemkomsten, hvis landsholdet valgte at rejse til mesterskabsstævnet i Nice, påpeger Jesper Greth og tilføjer:

- Indtil videre er Europa mesterskabet udsat til 6. til 9. maj næste år også i Nice. Men vi jo ikke hvordan corona epidemien vil udvikle sig fremover med en mulig ny nødvendig udsættelse.

Mavepuster til søn på 15 år

Jesper Greths 15-årige søn Simon skulle også for anden gang i sit liv havde deltaget i et EM stævne som junior compak skytte som en del af det udtagne landshold, der med omkring 20 deltagere skulle have repræsenteret Danmark i Nice.

- Det var da noget af en mavepuster for mig at få beskeden om aflysningen af EM, fordi jeg i den grad havde sat mig op til det mentalt og allerede var i gang med at planlægge min træning i Nice inden selve konkurrencen. Nu øver jeg i stedet op til DM om to uger, hvorefter jeg vil tage det mere roligt med træningen her til vinter. På nuværende tidspunkt ved vi heller ikke om der skal udtages et nyt landshold eller ej i 2021, pointerer han.