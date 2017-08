En helt ny type løb i Rebild

SKØRPING: Når Triatlandløbet skydes i gang den 23. august i Skørping er det en helt ny type løb, som ser dagens lys.

Ikke en stafet, men et løb, hvor fire personer går eller løber sammen i hold og får en samlet tid. Og dét appellerer ifølge arrangørerne til arbejdspladser, der tidligere har deltaget i DHL-stafet.

I Rebild Kommune har man etableret en ny mulighed for, at kollegaer kan få sved på panden og udfolde sig sammen uden for kontorets vægge.

I stedet for at løbe en 5 x 5 km stafet skal deltagerne på hold á fire personer i Triatlandløbet løbe 5 km - og alle sendes af sted samtidig.

I tillæg til det tilbydes en gårute på 4 km til deltagere, som ønsker at få knap så meget sved på panden. De gående og løberne er alle ude i skoven på samme tid og forventes at være tilbage i mål cirka samtidig.

2 smukke ruter

Løbet afvikles på to ruter i Rold Skov i det område, som i Rebild Kommune kaldes Triatland.

Der løbes og gås fortrinsvist på grussti og skovbund og begge ruter er let kuperede uden at de dog på nogen måde er at sammenligne med Rebild Bakker.

Løbet skydes i gang i parken foran Skørping Privathospital, hvor alle deltagerne også samles efter løbet.

- Triatlandløbet tegner til at blive et hyggeligt løb ude i skoven. DHL Stafetten er for stor og upersonlig for os, fortæller Hanne Jensen fra Hydrema i Støvring, som stiller med otte hold.

Eksklusiv picnickurv

Efter løbet kan deltagerne nyde en picnickurv sammen med resten af holdet i den store grønne hospitalspark, hvor man kan sidde på tæpper eller stille telt op.

Kurven består hovedsageligt af lokale fødevarer fra Rebild Kommune

Arrangørerne har sat et maksimum deltagerantal på 300 hold til årets Triatlandløb, og indtil videre er der ca. 170 hold tilmeldt løbet.

De er meget tilfredse med at så mange firmaer, organisationer og klubber i og udenfor Rebild Kommune har mod på at prøve et nyt løb.

Der er deadline for tilmelding i dag torsdag 10. august på hjemmesiden triatlandloebet.dk.