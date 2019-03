En rigtig god lystfiskerhistorie

ARDEN: Der er formentlig fortalt adskillige lystfiskerhistorier ved bredden af put and take-søen Medestedet på Milmosevej 2A i Aars. Nogle mere sandfærdige end andre.

Nu kan der tilføjes en ekstra - som lyder usandsynlig, men altså er god nok.

Fra søen er der nemlig fisket et stjålet pengeskab op fra bunden. Det indeholdt blandt andet 1,2 kg. krudt, patroner og anden ammunition.

Fundet gjorde, at det lokale politi var i kontakt med bomberydderne, men vurderingen lød, at man risikofrit kunne bringe det med på stationen. Her blev det undersøgt, og man kom frem til, at pengeskabet stammer fra et indbrud i en villa i Aars i 2016.