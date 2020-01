En stor milepæl for Regan Vest: Sådan kommer den nye museumsbygning til at se ud

I oktober blev fem rådgiverteams til to. I slutningen af november afleverede de to teams deres endelige plan for deres bud på en velkomst- og udstillingsbygning til det nye Regan Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum i Rold Skov.

Torsdag blev det så endelig afsløret, at det bliver Aart Architects sammen med et team bestående af udstillingsarkitekterne Thøgersen & Stouby, landskabsarkitekterne SLA og rådgivende ingeniørfirma Niras, der skal realisere museumsbygningen.

- Når gæsterne kommer for at se Regan Vest, er det ikke "bare" museet, de kommer til. Det er altså et samlet koncept af udstilling, bunker, naturen, maskinmesterbolig og læringscenter. Og alt det har Aart Architects formået at samle i én pakke, siger Lars Christian Nørbach, museumsdirektør ved Nordjyllands Historiske Museum.

Aart Architects, der har tegnestuer og kontorer i København, Aarhus og Oslo, har blandt andet tegnet Kulturværftet i Helsingør og det prisbelønnede Musholm i Korsør. Fra venstre Lars Christian Nørbach, Mads Nygaard. Foto: Peter Mørk

Det var en glad og spændt museumsdirektør, der mødte NORDJYSKE til pressemødet, der foregik på Comwell Hotel Rebild Bakker. Men glade var også det nyudråbte vinderteam.

- Det er altid fedt at vinde sådan en konkurrence, som har været lang tid undervejs, som den her. Men det er især specielt, fordi Regan Vest i forvejen er helt unik og værdifuld, så det er fantastisk at få muligheden for at realisere den nye museumsbygning. Den bliver jo nøglen til at åbne døren til Danmarks bedst bevarede hemmelighed, siger Mads Nygaard, partner hos Aart Architects.

Regan Vest - en hemmelig bunker under jorden Regan Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en 5500 kvadratmeter stor atomsikret bunker bygget ind i en kridtbakke mellem Gravlev og Oplev. Det blev opført i al hemmelighed i årene 1963-1968 med det formål at huse regering, regent og dele af centraladministrationen i tilfælde af en krise. Det dybeste sted ligger 60 meter under overfladen. Anlægget var en del af beredskabet frem til 2012, men blev fredet i 2014 og forventes at kunne åbnes for offentligheden som museum og turistattraktion i slutningen af 2021. VIS MERE

En hemmelighedsfuld bygning

Bygningen kommer til at bestå af fire sorte bokse, som delvist er bygget ind i landskabet. Inde i bygningen vil der være en række forskellige funktioner, såsom administration, butik, café udstillinger, et læringscenter og et introduktionsrum for de grupper, som skal ned i bunkeren.

- Hemmeligheder og elementer, der giver sig ud for at være noget andet, end det er, er en vigtig del af Regan Vests karakter. Derfor har det også været vigtigt for os at lave et byggeri, der ikke dominerer, men derimod er integreret i stedet, siger Mads Nygaard.

Velkomstbygningen som den kommer til at se ud. ( Illustration: Aart Architects / Nordjyllands Historiske Museum)

Ud over ideen om det skjulte i landskabet har også flowet i bygningen været en væsentlig faktor til, at netop Aart Architects blev vinderteamet.

- Når museet i 2021 åbner for publikum, vil der kun være adgang via guidede rundvisninger i grupper på omkring ti til tolv personer. Derfor er det altså ekstra vigtigt, at udstillingsbygningen har et godt flow. Og i den her model vil måden man bevæger sig rundt falde helt naturligt, lige fra man træder ind ad døren, til man bliver vist ned i bunkeren og kommer tilbage igen, siger Lars Christian Nørbach.

Museumsbygningen som den vil se ud indefra. Fotocredit: AART architects / Nordjyllands Historiske Museum

Endnu et skridt på vejen til at åbne Regan Vest for offentligheden er taget, men glædesrusen bliver hurtigt overtaget af det ventende arbejde.

- Det her er en meget væsentlig milepæl på den lange vej. Nu kører toget, og det kommer til at køre stærkt, for vi har mega travlt. Tidsplanen er meget stram, hvis det hele skal nå at stå færdigt i efteråret 2021, siger Lars Christian Nørbech.

Én af de næste store milepæle for projektet er første spadestik, der forventes at blive engang til sommer.