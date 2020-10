Entreprenør-maskine og bil i sammenstød - to ambulancer sendt til uheld

STØVRING:En personbil og en dumper, som er en entreprenørmaskine, stødte kort før middag sammen på Nibevej nær Støvring.

Alarmen gik kl. 11.56, og netop nu er både politi, beredskab og to ambulancer på stedet.

Nibevej syd for Støvring er p.t. spærret i begge retninger mellem Hobrovej og Vestre Primærvej pga. færdselsuheld mellem personbil og en dumper. Tidshorisont pt. ukendt. Politi og redning er på stedet. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) October 26, 2020

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Alarmen indløb kl. 11.56.

- Der er sendt ambulance afsted til to personer, men jeg kan endnu ikke sige noget om, hvor alvorligt det er, eller hvorfor det er sket, oplyser vagtchefen, som også kan fortælle, at der er sendt en bilinspektør ned til stedet, hvor de to køretøjer er stødt sammen.

Politiet har i øjeblikket spærret Nibevej af mellem Hobrovej og Vestre Primærvej.