Er din bolig til salg? I denne nordjyske kommune er salgstiden halveret

NORDJYLLAND:Ejendomsmægleren har fastsat en pris, kontrakten er skrevet og billederne taget. Så er det bare at vente på, at en køber bider på krogen. I nogle kommunen er den ventetid længere end i andre.

Boliga.dk har gjort op, hvor længe boliger i gennemsnit er på markedet, før en køber slår til, og i én nordjysk kommune er salgstiden halveret siden 2017.

Rebild Kommune er populær blandt køberne, og for øjeblikket tager det kun lidt over tre måneder - 107 dage i gennemsnit - at sælge bolig i Rebild, skriver Boliga.dk.

- Boligmarkedet er i ret god form - og det gælder faktisk over det meste af landet. En form, som lidt overraskende bestemt ikke er blevet dårligere i den seneste tid med corona. Vi har et marked, hvor der er gang i salgene - og sælgerne kan komme af med deres boliger. Det har spredt sig til provinsen, hvilket er et sundhedstegn og godt nyt for styrken i dansk økonomi, siger boligøkonom i Jyske Bank Mikkel Høegh, til Boliga.dk.

I ti kommuner tager det dog længere tid at sælge et hus end for få år siden. Kommunerne ligger alle i hovedstadsområdet.

Her kan du se den gennemsnitlige liggetid på et hus i Danmark