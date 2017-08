Erfaren leder konstitueres

TERNDRUP: Viceskoleleder Jette Poulsen fra Karensmindeskolen i Støvring konstitueres nu som viceskoleleder på Terndrup Skole.

Det oplyser direktør Vibeke Lei Stoustrup, Rebild Kommune, i et opslag på skolens hjemmeside.

"Jette er en yderst kompetent og erfaren leder, der passer perfekt til at løse netop denne opgave. Jette vil herefter være den primære kontaktperson for forældre og elever på Terndrup Skole sammen med de pædagogiske ledere Anja Hassing og Ove Lauridsen", skriver direktøren og oplyser også, at Jette Poulsen har første arbejdsdag torsdag 10. august, hvor "hun vil stå klar til at tage imod elever, forældre og medarbejdere på 1. skoledag."

Stillingen som viceskoleleder på Terndrup Skole blev ledig, da Kirsten Uldbjerg Bach i sidste uge valgte at lade sig forflytte til en anden stilling i Rebild Kommune efter sommerens voldsomme kritik af skolen.

Viceskolelederstillingen ventes besat pr. 1. oktober.