Erfaren mand skal lede Kilden

REBILD: Et enigt ansættelsesudvalg sammensat af medarbejdere, ledere og forældre har valgt at pege på 51-årige Søren Jørgensen som ny leder for Kilden Børne- og Ungeunivers, som består af skoler og dagtilbud i Blenstrup og Bælum samt af skolen i Terndrup.

Det oplyser børn og ungechef Mads Rune Jørgensen, Rebild Kommune.

Søren Jørgensen kommer fra en stilling som skoleleder i Vesthimmerlands Kommune, og han tiltræder sin nye stilling allerede 15. november.

Søren Jørgensen har bred ledererfaring fra børneområdet, hvor han har været leder af forskellige skoler og dagtilbud i 15 år. Fra sit job som leder på Toppedalskolen ved Løgstør har han gode erfaringer med at lede skoler med afdelinger på forskellige lokaliteter.

- Jeg er virkelig glad og stolt over at være blevet valgt som ny kontraktholder for Kilden. Jeg ser frem til, sammen med medarbejdere, lederteam og forældre, at gøre Kilden Børne- og Ungeunivers til en stærk fusion til gavn for børn og elever i Rebild Øst med respekt for enhedernes forskelligheder, siger Søren Jørgensen.

Børn og Ungechef Mads Rune Jørgensen er meget tilfreds med valget af Søren Jørgensen som ny kontraktholder for Kilden:

- Med Søren har jeg tillid til, at vi har fundet den kontraktholder, der sammen med de mange dygtige medarbejdere og ledere kan skabe stærk sammenhængskraft for Kilden og sikre faglighed og trivsel for børn og medarbejdere samt et konstruktivt samarbejde med forældre og lokalsamfund.

Søren Jørgensen afløser Martin Finderup Andersen, der tidligere på året fratrådte stillingen som leder af Kilden. I den mellemliggende periode har Jette Poulsen være konstitueret i stillingen.

Søren Jørgensen har tre børn og bor i Rebild. Han deltager aktivt i lokalsamfundet og sidder i bestyrelsen for Skørping Idrætscenter.