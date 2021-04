Ernest modtog anonym hilsen: "Håber, du klarer dig her i corona-tiden”

84-årige Ernest Krustrup i Skørping fik for nylig en dejlig overraskelse, da han en morgen gik ud for at tømme sin postkasse foran villaen på Bentevej.

Her forventede han at finde dagens udgave af Nordjyske, men der var også en lille og ganske usædvanlig hilsen til ham.

- Der lå et lille håndskrevet brev fra en 12-årig pige, som udtrykte håb om, at jeg havde det godt, og at jeg klarede mig her i corona-tiden, fortæller Ernest Krustrup, der blev både glad og varm om hjertet over at modtage en så kærlig og sød hilsen.

Det virker helt ægte

Afsenderen var en 12-årig anonym pige, som i brevet fortæller, at hun har skrevet brevet for at gøre modtageren glad, også selvom hun ikke kender den, hun skriver til.

Og så afsluttes brevet i øvrigt med ønsket om, at Ernest Krustrup vil nyde livet og få det bedste ud af fremtiden.

- Det virkede fuldstændig ægte, og det er da ganske imponerende, at en 12-årig tager sådan et initiativ.

Sådan lød brevet... Foto: Helge Søgaard

- Måske ved hun, at det er en ældre herre, der bor her i huset, eller måske vil hun bare gøre noget godt for sine medmennesker her i en tid som har været udfordrende for mange, uddyber Ernest Krustrup.

- Jeg er heldigvis sund og rask, og jeg har endda netop modtaget mit fine nye coronapas, så jeg ser lyst på fremtiden, ganske som pigen skriver, at jeg skal.

- Men jeg havde ingen anelse om, hvem pigen er, så derfor gik jeg en tur rundt i kvarteret og kiggede på postkasserne for at se, om jeg kunne finde hende, fortæller Ernest Krustrup.

Han fandt hende

Og sandelig om ikke han fandt hende i nabolaget.

Et par stikveje fra Ernest Krustrups hus bor Signe Lau Hyldgaard med sine forældre, og da han ringede på, var det Signe, der åbnede døren.

Brevet var fra 12-årige Signe Lau Hyldgaard. Foto: Helge Søgaard

- Ja, brevet var fra mig, lyder det fra 12-årige Signe Lau Hyldgaard.

- Vi fik en opgave i hjemmeskolen om, at vi skulle skrive et brev til en person, vi ikke kendte i forvejen og aflevere det anonymt i postkassen eller sætte det i bilruden.

- Brevet skulle gøre modtageren glad, og det kan jeg jo se, at hr. Krustrup blev for brevet.

- Jeg har tit set den ældre mand på vejen, hvor vi bor, og han virker bare så rar. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at det var ham, der skulle have brevet, fortæller Signe Lau Hyldgaard.

- Og så er han altid flink til at lukke op og give søde sager, når der eksempelvis er Halloween, føjer Signe til.

- Det er da virkelig dejligt, at Signe netop har udvalgt mig til at modtage det søde brev. Det havde jeg aldrig drømt om skulle ske, siger 84-årige Ernest Krustrup med et stort smil og glæder sig over, at han nu endda har haft lejlighed til at takke brevskriveren personligt.

Ernest Krustrup har boet i Skørping i en menneskealder.

Han etablerede sig for mange år siden som skohandler i byen.

Senere flyttede han forretningen til Aalborg, hvor den fortsat findes nu under navnet Zjoos i Møllegade - nu drevet af sønnen Jens Krustrup.

Ernest Krustrup har dog også fortsat en finger med i driften, da han hjælper med bogføringen i firmaet.

- Måske fordi jeg er for billig med timelønnen, smiler Ernest Krustrup, - men det er jo dejligt, at jeg stadig kan hjælpe, selvom dåbsattesten ikke er fra i går..