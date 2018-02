Et helt unikt anlæg

REBILD: Bunkeranlægget REGAN Vest i Rold Skov har ifølge Nordjyllands Historiske Museum karakter af verdensarv - præcis som Vikingecenter Fyrkat og de øvrige andre danske ringborge fra vikingetiden.

I konsekvens heraf arbejder Nordjyllands Historiske Museum nu målrettet på at få REGAN Vest optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Vel vidende at en verdensarvsnominering ikke er nogen enkel sag, og at der fra UNESCOs side stilles meget høje krav til nomineringerne.

- En optagelse på verdensarvslisten vil have stor betydning både lokalt, nationalt og internationalt. Og turismemæssigt vil en optagelse på verdensarvslisten sætte REGAN Vest og Nordjylland på landkortet som en helt exceptionel destination, fremhæver museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum.

Det 5.500 kvadratmeter store bunkeranlæg i Rold Skov er som sådan ikke noget specielt dansk fænomen.

- Men det har ikke været muligt for Nordjyllands Historiske Museum at finde et andet regeringsanlæg, der hverken i omfang eller autenticitet kommer på højde med REGAN Vest.

- Anlægget er gennemtænkt ned i de mindste detaljer og fremstår endnu fuldt møbleret, som en unik tidslomme fra slutningen af 1960erne.

- REGAN Vest er således udtryk for en international tænkemåde i forbindelse med at bevare staternes suverænitet og demokratisk valgte ledelse under en krig, og det er derfor også museets klare holdning, at REGAN Vest er oplagt som verdenskulturarv. REGAN Vest er et exceptionelt anlæg, der i sin funktion, arkitektur, bevaringstilstand og beliggenhed ikke findes mage til andre steder, argumenterer Lars Christian Nørbach.

Et realistisk bud er, at REGAN Vest formentlig tidligst kan nå at komme på UNESCOs verdensarvsliste i 2021.