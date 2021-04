Fantastisk flot opbakning til byparksprojekt: Lokale donationer på 180.00 kr.

NØRAGER:Arbejdet med at omdanne den ryddede hjørnegrund i Jernbanegade i Nørager nabo til kroen til en ny grøn folkelig bypark for byens borgere er nu blevet indledt her efter påske af entreprenørvirksomheden Skaarup Anlæg ApS.

- Det har fået tildelt opgaven ved underhåndsbud blandt en gruppe inviterede virksomheder, forklarer portspecialist Johnni Kristensen.

Anlægsarbejdet på hjørnegrunden vækker stor lokal opmærksomhed. Foto: Henrik Bo

Han står selv bag idéen om at omdanne hjørnegrunden til en grøn oase.

På vegne af Nørager Borger- og Håndværkerforening købte formand Sussi Lem for et år siden den kommunale grund for et symbolsk beløb på 25.000 kroner.

Siden har en nedsat arbejdsgruppe bestående af hende selv, Lasse Leth fra Borger- og Håndværkerforeningens bestyrelse, fundraiser Søren Christensen og Johnni Kristensen arbejdet på at realisere planerne om at omdanne den 1036 kvadratmeter store hjørnegrund til en bypark.

Byparken på hjørnegrunden kommer også til at rumme ni parkeringspladser mod nord.

Som tovholder for selve anlægsarbejdet på vegne af den nedsatte arbejdsgruppe forventer Johnni Kristensen, at det vil være helt afsluttet i løbet af en måneds tid.

Flot lokal økonomisk støtte

Den samlede anlægssum for etableringen af den nye bypark er på cirka 620.000 kr.

Arbejdet med at skaffe dette beløb af forskellige kanaler har arbejdsgruppen overladt til Søren Christensen som mangeårig rutineret fundraiser.

Han fortæller, at der har været en fantastisk lokal opbakning bag byparksprojektet. I alt er der her givet tilsagn om ca. 180.000 kr., hvoraf de ca. 70.000 kr. kommer fra enkeltpersoner, 80.000 kr. fra foreninger og 30.000 kr. fra erhvervsdrivende.

Fra fonde er der givet tilsagn om ca. 440.000 kr. i støtte, både fra Sparekassen Hobro Fonden, Norlys Vækstpulje, Velux Fonden, Lokalrådet og Fonden Himmerland.

Formand dybt imponeret

Som formand for Nørager Borger- og Håndværkerforening er Sussi Lem også dybt imponeret over den lokale støtte.

- Den er jo bare helt fantastisk og viser i den grad, at byens borgere gerne vil at byparken bliver realiseret. Både i arbejdsgruppen og i borger- og håndværkerforeningens bestyrelse er vi også dybt imponerede over den lokale økonomiske støtte, pointerer hun.

Hun forventer at der efter at anlægsarbejdet er afsluttet vil blive arrangeret en officiel indvielse af det nye grønne åndehul i Nørager.

- Jeg kan da ikke forestille mig andet, selv om vi i arbejdsgruppen og bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har planlagt noget. Fastlæggelse af en dato vil også komme til at afhænge meget af den aktuelle corona situation, erkender hun.