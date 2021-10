Fantastisk lokal opbakning til anlæg af grøn oase i bymidte

NØRAGER:Så fik Nørager endelig indviet sin nye bypark officielt, der er anlagt på hjørnet af Jernbanegade og Stationsvej og med byens kro som nærmeste nabo.

Hjørnegrunden blev fritlagt, da Rebild Kommune købte og fjernede en saneringsmoden etageejendom på stedet.

Det frilagte areal blev herefter ”solgt” til Nørager Borger- og Håndværkerforening for et symbolsk beløb med henblik på, at foreningen her ville etablere en bypark.

Sådan tager Nørager Bypark sig ud set lidt fra oven. Til venstre Nørager Kro. Privatfoto

Det var Johnni Kristensen fra Portspecialisten, der i sin tid fremkom med idéen om at omdanne det fritlagte areal til en bypark.

Idéen blev godt modtaget hos Nørager Borger- og Håndværkerforening, og en snæver arbejdsgruppe kastede sig i lag med at søge økonomisk støtte fra såvel fonde som lokalbefolkning. Og det lykkedes relativt hurtigt at fremskaffe de nødvendige ca. 600.000 kr.

Ikke mindst vakte det opmærksomhed, at byens borgere, foreninger og virksomheder tilsammen støttede projektet med godt 180.000 kr.

Det vidner om, at det er et projekt, som har byens opbakning.

Bemærkelsesværdigt er det også, at alle, som havde givet et forhåndstilsagn om støtte, også fulgte det op med at indbetale de lovede beløb, da regningen skulle betales.

Ikke uventet var den størst bidragyder ’udefra’ Jutlander Fonden Hobro med 150.000 kr.

Byparksprojektets hovedsponsor var Jutlander Fonden Hobro med 150.000 kr. Fra venstre ses Sussi Lem, Poul Erik Larsen (bestyrelsesmedlem fra Jutlander Fonden Hobro), Johnni Kristensen - Portspecialisten (idèmand til projektet), og Poul Søndberg (formand for Jutlander Fonden Hobro). Privatfoto

Herudover var der støtte fra Norlys Vækstpulje med 100.000 kr. og Velux Fonden med 50.000 kr.

Endelig var der støtte fra Lokalrådet for Nørager og Rørbæk og fra Fonden Himmerland.

Byparken er designet af landskabsarkitekt Henning Christensen fra Silkeborg, der er tidligere Nørager-dreng som søn fra Grethe og Søren Christensen. Byparken er anlagt af Skårup Anlæg.

Et meget, meget vigtigt og værdifuldt tilsagn fik borger- og håndværkerforeningen fra byens ’Vedligehold’, som har påtaget sig ansvaret for pasning af parken.

Deltagerne i Vedligeholddet udfører i forvejen et stort og påskønnelsesværdigt arbejde med at renholde og forskønne Nørager by.