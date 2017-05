Fart og ræs for alle lørdag på Nysumbanen

Både Tom Kristensen og Lasse L. Sørensen (foto) fra MNJ startede deres motorsports-karriere i karting, og publikum får mulighed for at køre i muldvarpehøjde over asfalten. Privatfoto

NYSUM: Kunne du godt tænke dig at prøve at køre folkerace eller gokart? Så har du chancen lørdag 13. maj på motorsporsstadionet i Nysum.

Bag arrangementet står Motorsport Nordjylland (MNJ)

- Prøveturen er gratis og foregår i passagersædet med en folkerace-chauffør ved rattet. Efterfølgende er der mulighed for en køretur med sig selv ved roret og alene i raceren. Dette sker mod et lille beløb til dækning af slitage og brændstof. Man skal under alle omstændigheder blot møde op med sig selv, idet MNJ stiller køredragter og styrthjelme til rådighed i alle gængse størrelser, siger baneleder Kaj Storgaard i en pressemeddelelse.

- Vi starter op midt på formiddagen lørdag. Det er derfor en god ide at komme så tidligt som muligt, supplerer Bowler Tage, som blev landskendt under den populære Zulu Djævleræs på Nysum-banen.

Den nederste aldersgrænse for at prøve folkerace er 14 år.

- Der kræves derfor ikke kørekort i folkerace, men man får dog ikke lov til at deltage i motorløb, såfremt kørekortet er fradømt og derfor hænger til "tørre" nede hos politiet, siger Kaj Storgaard.

Motorklubbens formand Finn Knudsen er stolt over at kunne præsentere en god nyhed, så gæsterne kan få lov til at køre gokart.

- En af hensigterne med arealerne i Nysum har været bygning af en karting-bane på internationalt niveau. Etableringen er nu så langt fremme, at alle kan få lejlighed til at prøve kræfter med en go kart på den 1.000 m. lange rundbane i Tom K Karting Arena, siger formanden.

- De to motorbaner ligger tæt ved hinanden. Man kan derfor nemt gå turen fra pit til pit. Også ved go kart stiller vi styrthjelm til rådighed for publikum. Det er virkelig en spændende oplevelse, når man kører med god fart cirka 10 centimeter over asfalten, supplerer Kaj Storgaard.

På karting-banen kan man få lov til at køre gokart fra seksårsalderen.