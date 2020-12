Farvehandel bliver nabo til bodega: Flytter ud af bagerbutik

STØVRING:Efter godt to år i beskedne rammer i City Centret langs Hobrovej i Støvring flytter Flügger butikken efter nytår nu ind i et nyt og større lejemål.

Det bliver fortsat på hovedstrøget i Støvring, nemlig på Hobrovej 91 knap 200 meter længere mod syd i forhold til den nuværende adresse.

Her bliver farvehandelen nabo til Platon Bodega i den store bygning, der tidligere var ramme for Jutlander Bank.

Fra 50 til 130 kvadratmeter

Ejer af Flügger butikken i Støvring er Thor Rishøj, der driver 11 malerbutikker og en enkelt malerforretning rundt i hele Nordjylland.

Han får fremover nu 130 kvadratmeter til rådighed i forhold til det nuværende i lejemålet i City Centret i den tidligere bagerbutik.

- Der betyder dog ikke at der skal ansættes mere personale end den ene nuværende. For vores oprindelige lejemål gennem otte år på Hobrovej 81 var på 240 kvadratmeter, forklarer han.

Dette lejemål ophørte ultimo 2018, da bygningen på adressen sammen med de to andre daværende huse på Hobrovej 77 og 79 i december 2018 blev jævnet med jorden for at give plads til byggeriet af Jutlander Banks nye afdeling i Støvring.

Var kun et midlertidigt lejemål

Lejemålet for godt to år siden af den tidligere bagerbutik på blot 50 kvadratmeter var ifølge Thor Rishøj kun tænkt som en midlertidig nødløsning indtil der viste sig en mulighed for et større lejemål i byen.

Siden ultimo 2018 har Flügger butikken haft base i et midlertidigt lille lejemål på 50 kvadratmeter i City Centret i den tidligere bagerbutik. Foto: Kim Dahl Hansen

- Men min jagt på et større og mere velegnet lejemål viste sig at komme til at vare længere end jeg oprindelig havde planlagt. Undervejs har der været indbrud i butikken i City Centret to gange, hvor der er skaffet adgang via opbrud af skillevæggen til det tilstødende lokale i centret, hvilket også har været lidt irriterende, påpeger han.

Thor Rishøj forventer at hans Flügger butik i Støvring rykker ind i de nye udvidede rammer i løbet af en måned til halvanden i det nye år.