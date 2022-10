Fejl på valgkort: Vælgere sendes på kro

NØRAGER:Godt et par tusind vælgere i Nørager-området i Rebild Kommune går forgæves, hvis de på tirsdag 1. november vil aflevere et kryds på adressen, der er opgivet på valgkortet.

Her fremgår, at de skal møde op på Nørager Kro i Jernbanegade. Men kroen har lukket, og her vil hverken være stemmebokse eller valgtilforordnede.

De står derimod klar i byens kulturhus, Kig Ind på Vestermarksvej 2.

- Det er ærgerligt. Der er sket en irriterende fejl, og vi synes ikke, det er særlig fedt, beklager Pernille Bay Pedersen, valgkoordinator ved Rebild Kommune.

Der er tale om en menneskelig fejl. Vælgerne i Nørager stemmer normalt i Kig Ind. Men ved det seneste folketingsvalg var kulturhuset under ombygning, og derfor rykkede stemmestedet midlertidigt til Nørager Kro.

Nørager Kro blev for mange år siden anvendt som valgsted, men siden 2007 har vælgerne afleveret krydser i kulturhuset Kig Ind. Dog ikke i 2019, hvor huset var under ombygning, og kroen igen måtte klare tjansen. Arkivfoto

I forbindelsen med produktion af valgkort blev denne detalje ikke fanget, da man genbrugte listen over valgsteder i 2019.

Den demokratiske katastrofe er til at overse - især fordi Rebild Kommune har gjort en pæn indsats for at begrænse skadens omfang.

- Onsdag sendte vi et personligt brev via e-Boks til samtlige borgere, der skal stemme i Nørager. De har fået oplyst, at de skal stemme i Kig Ind, fortæller Pernille Bay Pedersen.

Rebild Kommune har også orienteret om fejlen via kommunens hjemmeside og sociale medier.

- Desuden har vi aftalt med ejeren af kroen, at vi må hænge et skilt op i døren. Skulle nogle vælgere møde op på kroen, bliver de henvist til Kig Ind, siger Pernille Bay Pedersen.

Afstanden mellem kro og kulturhus er 290 meter, og det tager cirka tre minutter at spadsere mellem de to adresser.