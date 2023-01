Finn henter gejst på mandehold midt i kræften: - Det giver noget at glæde sig til

SKØRPING:Den bløde puddersne knirker under fire mænds fødder, som de bevæger sig rundt mellem træerne i Rold Skov.

Én laver sprællemand, én står i planke, én laver squats. Og Finn Larsen på 61 har fat i det lange, tunge battle rope, der er lagt om flagstangen ved Naturskolen ved Skørping.

- Rigtig godt, Finn. Det er et fint tempo, kalder Mads Nielsen hen over det snedækkede græs.

Det kan være nødvendigt for mændene, at der er nogle tilbud kun til dem, mener fysioterapeut Mads Nielsen, der er tovholder på Naturrødderne. Foto: Henrik Bo

Han er tovholder og fysioterapeut på Rebild Kommunes "Naturrødderne" - et kræftrehabiliteringshold for mænd. Det er et af de sundhedstilbud, som har medvirket til, at kommunen i slutningen af november blev kåret som "guldkommune" af Forum For Mænds Sundhed.

Spørger man dem, er initiativer som "Naturrødderne" uundværlige. Danske mænd lever i gennemsnit 3-13 år kortere end danske kvinder, de bliver oftere ramt af alvorlige sygdomme, og kun halvdelen af mænd med en depression er i behandling for den.

Hvad er en guldkommune? Forum For Mænds Sundhed kårer hvert år en række guldkommuner i Danmark - i 2022 blev der kåret 12.

En guldkommune gør en ekstra indsats for mænds sundhed ved hjælp af sundhedsfremmende tilbud særligt rettet mod og tilrettelagt for mænd.

Det er tredje gang, Rebild Kommune får titel af at være guldkommune - i 2022 var det blandt andet for "Naturrødderne", et rehabiliteringstilbud til mænd, der har eller har haft kræft. VIS MERE

I det hele taget forsømmer mænd deres egen sundhed, og det har konsekvenser. Derfor er det nødvendigt med tiltag, der sætter fokus på mænds sygdom og sundhed.

Lærte sig selv at gå igen

Det billede kan Finn Larsen godt genkende - det med, at mænd kan have en tendens til at lade stå til, selv om de godt kan mærke, at de ikke er helt raske.

Naturrødderne har fokus på bevægelse og naturen - og så kommer snakken om mændenes sygdom og sundhed nærmest af sig selv. Foto: Henrik Bo

Han gik først selv til lægen i foråret 2019, selv om han havde kunnet mærke smerterne og trætheden snige sig ind på ham længe. Men det var ikke, før smerterne i ryggen og i brystet blev så voldsomme, at han næsten ikke kunne holde ud at være til, at han søgte hjælp.

- Indtil da gik jeg nok bare og ventede på, at det skulle gå over af sig selv. Heldigvis havde jeg en god kollega, der mente, at det vist ikke kunne udsættes mere. Så jeg røg på skadestuen, og så gik det hurtigt derfra, siger Finn Larsen.

Det viste sig at være knoglemarvskræft, og den havde allerede ædt sig så langt ind i hans rygsøjle, at han midt i en samtale med en læge mistede al fornemmelse i benene. Og dermed også evnen til at gå.

Men Finn Larsen var stædig. I løbet af en tre måneder lang indlæggelse på hæmotologisk afdeling i Aalborg lærte han sig selv at gå igen ved at tage på natlige vandringer på hospitalsgangene med et træskrummel, de kaldte en prædikestol.

Han har stadig ingen følelse i benene, men han går sin egen rykvise gangart.

- Og det kan vi heldigvis gode lave sjov med herude. Det er noget af det, der gør, at man bliver ved med at komme tilbage, siger Finn Larsen.

Kender hinanden godt

Han og de øvrige deltagere på dagens hold har overstået cirkeltræningen, som er en stort set fast del af deres ugentlige møder. Nu står den på en gåtur i hundeskovens område lige ved siden af.

- Det er rigtig godt være på, det her hold. Det giver noget at glæde sig til, og det kan noget at komme ud og snakke med de andre på holdet. Vi kender hinanden ret godt, og vi kender hinandens sygdom. Og tit er det nemmere at snakke om sygdommen her, end det kan være derhjemme. For her ved de, hvordan det hele føles, siger Finn Larsen.

Han har været en del af holdet siden efteråret 2020, og han har tænkt sig at blive ved, lige så længe kroppen tillader det. Den har allerede sine klare begrænsninger.

- Det er jo det værste, ikke at kunne tage ved, som jeg kunne før. Min ryg kan simpelthen ikke holde til det, og mine knogler er svage på grund af sygdommen og medicinen. Ens krop bliver en eller anden måde mishandlet, siger Finn Larsen.

Han har tidligere arbejdet som montør og rejst i hele verden - i flere omgange har han også været sendt til Thulebasen i Grønland. Han har været vant til at kunne svømme i et arktisk hav, selv fælde træer på sin ejendom ved Guldbæk og hjælpe naboerne, når de havde brug for det.

I dag må han kun løfte fem kilo ad gangen.

Andet fokus end følelser

Men når Finn Larsen mødes med Naturrødderne, får alt det lov til at glide lidt i baggrunden. Han er med til de øvelser, han kan - han er aldrig nede på jorden og lave planke, "for så kommer jeg sgu aldrig op igen", som han siger - og han henter energi i samværet med de andre mænd.

Kaj Lund fra Suldrup er egentlig raskmeldt efter sit kræftforløb, men han kommer stadig på holdet fra tid til anden for det sociale og for at få snakket lidt. Foto: Henrik Bo

- Det giver virkelig noget til sjælen at være herude i naturen. Og så har jeg fået en rigtig god ven her på holdet, som jeg mødes og går nogle ture med på andre tidspunkter, fortæller han, mens de stive ben bærer ham rundt i skoven.

Engang imellem lægger fysioterapeut Mads Nielsen også andre aktiviteter ind end træning og gåture. Nogle gange har de savet brænde, eller de har lavet et brændeskur eller nogle fuglehuse til at hænge i træerne. Fra tid til anden er den kommunale naturvejleder med inde over, og hvert efterår tager de på svampetur og slutter af med at lave svampesuppe over bål.

Det kan måske lyde enkelt, men sværere behøver det nok heller ikke at være, mener Mads Nielsen. Han blev ansat i Rebild Kommune i 2016 for netop at sætte nogle tiltag rettet mod mænd i gang - som Naturrødderne.

- Det er et sted, hvor mænd kan få lov til at være mænd, og hvor det hele ikke behøver at handle om følelser. Der er fokus på nogle øvelser og aktiviteter, og så plejer snakkene at komme helt af sig selv undervejs. Jeg tror, det kan være en rigtig god idé at overveje en anden tilgang til mænd og lave nogle hold, der tilbyder noget andet end dem, kvinderne allerede benytter sig af, siger Mads Nielsen.

Behøver ikke forklare

Fødderne har fundet tilbage til Naturskolens lille område, og hurtigt får mændene hentet bænke og tændt op i bålfadet.

- Sådan plejer vi altid lige at slutte af. Med et bål og en kop kaffe. Og så snakker vi om, hvad vi hver især har oplevet siden sidst, siger Mads Nielsen og sender kopperne rundt. Blikkene fortaber sig lidt i flammerne.

Bålet er en nærmest fast del af Naturrødderne. Det er nemt at få snakket rundt om sådan et, mener både Kaj Lund (tv) og Finn Larsen. Foto: Henrik Bo

Knoglemarvskræften har Finn Larsen levet med i nu tre år. Og han kommer til at leve med den, til hans krop giver op.

Lægerne på Aalborg Universitetshospital holder den nede med daglige kemotabletter, men det er på lånt tid, ved han.

- Den så lumsk. Lige pludselig kan den blusse op igen, fra den ene dag til den anden. Og så kan det blive nødvendigt med en ordentlig kemotur igen, som jeg allerede har været igennem, for at slå den ned - og det var hård kost. Det var det virkelig. Så jeg overvejer godt nok at springe over til den tid. Bare slippe tøjlerne, siger han.

Den slags kan lyde hårdt, men her mellem ligesindede behøver Finn Larsen ikke være bange for at blive misforstået. Han behøver ikke forklare.

Her smider de bare en pind mere på bålet og lader eftermiddagsmørket sænke sig.