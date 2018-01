Fire islænderheste dræbt af nattog

GL. SKØRPING: Fire islænderheste brød natten til søndag ud af deres indhegning ved Skørpingholmevej og blev efterfølgende påkørt af et tog i det nærliggende skovområde tæt ved Gl. Skørping.

Dagplejemor Katrine Vink, der driver legestuen Mariehønen på Skørpingholmevej 8, ejede den ene af de fire islænderheste, mens en anden kvinde fra lokalområdet ejede de tre andre.

Besked ved en ren tilfældighed

Katrine Vink oplyser, at hun først søndag middag ved en ren tilfældighed fik kendskab til at islænderhestene var påkørt af et tog og dræbt på stedet.

- Min datter var her til et barnedåb, hvor en banemand som gæst helt tilfældigt oplyser hende om, at et tog om natten har påkørt tre heste ved Gl. Skørping. Så vi gik derfor straks i gang med at efterlyse den fjerde hest på blandt andet den offentlige facebook gruppe 9520 Skørping, forklarer hun.

Først senere mandag ved nærmere undersøgelser af Dakas container med resterne af de dræbte heste i Aalborg viste det sig at alle fire islænderheste var påkørt og dræbt af toget natten til søndag klokken 02.10.

- Jeg synes at der er for dårligt at politiet ikke på nogen måde har informeret os om togets påkørsel af vore fire heste, og vi i stedet skal få kendskab til det ved en ren tilfældighed. Godt nok står der i politiets rapport, at dyrlægen har underrettet ejerne, men det er altså slet ikke sket. Til gengæld er vi glade for at vi ikke har set de dræbte heste, inden de blev fjernet fra baneområdet i skoven, bemærker Katrine Vink.

Ifølge passagerer kørte toget omkring 200 meter efter påkørslen natten til søndag, inden det lykkedes at stoppe.