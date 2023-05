Fire piger fik uventet lift: Peter betjent startede patruljevognen

HIMMERLAND:Normalt skal man have brudt loven, før man får lov til at køre med i en politibil. Men tirsdag var fire elever fra Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev så heldige at komme op at køre uden udsigt til hverken bøder eller grundlovsforhør.

De fire piger var tirsdag på vej mod København som del af en temauge med titlen "Can You Make It?" - og her var missionen at nå til København inden klokken 23 samme aften. Så vidt muligt uden at bruge penge på transport.

Derfor troppede de tirsdag formiddag op på Hobro Politistation for at bede om lift. En del af missionen var nemlig at samle så mange point på diverse udfordringer undervejs - og her ville en tur i en politibil give 800 point.

Undervejs på turen mod København skulle højskoleeleverne samle så mange point som muligt. Og at køre i en politibil udløste 800 af slagsen, Foto: Nordjyllands Politi

Heldigvis for pigerne var den lokale betjent Peter ikke sen til at hoppe i politibilen og køre pigerne sydpå ad E45 - for selvfølgelig skulle de da score de 800 point, skriver Nordjyllands Politi i et opslag på Facebook.

- Turen gik til rasteplads Glenshøj på E45. Her mødte vi en turistbus fyldt med glade skoleelever fra Frederikshavn Friskole. Eleverne var på vej til Samsø og skulle nå færgen, så de havde desværre ikke mulighed for at tage højskolepigerne med videre på deres rejse, fortæller Peter betjent.

Men lidt længere sydpå, ved McDonald's i Purhus, var der gevinst. Her mødte patruljevongen nemlig Jens, som var på vej ud fra restauranten.

Fra Purhus fik pigerne kørelejlighed af Jens, som havde god plads til dem i sin Mercedes. Foto: Nordjyllands Politi

- Jens havde god plads i sin Mercedes, så pigerne hoppede ind i Jens’ bil, hvorefter de sammen satte kursen sydover via E45. Jeg er sikker på, at de fire friske højskolepiger nåede godt frem til København inden klokken 23, siger betjent Peter med et smil.

Af opslaget på Facebook fremgår det, at Nordjyllands Politi gerne vil vide, hvordan pigernes videre færden gik - og her kan Nordjyske oplyse, at de fire piger nåede frem til Rådhuspladsen i København klokken 23 tirsdag aften, og at de undervejs nåede at sejle med færge, få taget et billede med en politiker og kysse Den Lille Havfrue, hvilket alt sammen talte godt i point-regnskabet.

- Det var så fedt, at betjenten havde tid til at køre os, det satte vi virkelig stor pris på, fortæller en af højskoleeleverne, Thea Kristine Wolf, over telefonen fra Flensburg, hvor den to dage lange udflugt gennem Danmark er sluttet.