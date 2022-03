Firmajubilæum fejres med stort cirkusshow: - Uddeling af knap 1300 gratis billetter

SØRUP:Når Flemming Christensen som grundlægger af virksomheden Sawo A/S med hovedsæde i Sørup ved Støvring 1. maj kan markere 60 års jubilæum, vil det blive fejret som en stor begivenhed over tre dag fra 6. til 8. maj.

- Jeg har lånt en græsmark her i Sørup lidt længere mod øst ad Hjedsbækvej tæt på motorvejen, hvor Cirkus Arena opstiller sit telt 8. maj om eftermiddagen, hvor der også er rigtig gode parkeringsmuligheder for publikum. Vi har nemlig lejet hele Cirkus Arena, fortæller Flemming Christensen.

Knap 1300 gratis billetter

Der er plads til knap 1300 tilskuere til forestillingen i Cirkus Arena.

Billetterne er gratis og uddeles efter først til mølle princippet via booking på sawo60@sawo.dk.

Cirkus Arena selv kan i år også fejre jubilæum, nemlig 65 år på landevejen. Det markeres med en landsdækkende turne med Bubber og Julie Bertelsen i spidsen for cirkusnumrene i manegen.

Bubber og Julie Bertelsen står i år i spidsen for præsentation af Cirkus Arenas mange numre i manegen. Pressefoto: Cirkus Arena

Allerede fredag 6. maj indledes jubilæet med rundvisning i fabriksanlægget i hovedsædet i Industrimarklen 1 i Sørup.

Her vil Sawos nyeste produkter blive præsenteret både fredag og lørdag, hvor gæsterne på samme tid kan nyde god musik og noget dejlig mad og drikke samt få en snak med kollegaer i branchen.

Krandyst fredag og lørdag

Sawo arrangerer i anledning af 60 års jubilæet både fredag og lørdag kvalifikation til Hiab´s eftertragtede verdensmesterskab World Crane Championship WCC med præmier på 5000, 3000 og 2000 kroner til de tre bedste kranførere

Det blev introduceret første gang på verdensplan i 2014 og går ud på at den enkelte kranfører ved en række udfordrende forhindringer på et afmærket baneanlæg skal demonstrere sin evne til at håndtere kranen på sin lastbil.

330 ansatte hos Sawo

Sawos kerneområde er fremstilling, reparation og salg af løfte- og håndteringsudstyr til forskellige former for motorkøretøjer.

I dag er virksomheden landsdækkende med 16 afdelinger rundt i hele Danmark med i alt 330 ansatte, hvoraf de 100 arbejder på hovedsædet i Sørup med salg, produktion og administration.

Hertil kommer 20 landsdækkende salgs- og serviceværksteder med 40 servicebiler.

Ud over de 16 afdelinger har Sawo seks samarbejdspartnere, heraf en på Færøerne og en på Grønland, samt medejerskab af en kranvirksomhed i Polen.