Fiskehytte rejser sig efter flere års kamp og protester

Et bjælkehus af massiv rundtømmer af fyrretræ er ved at rejse sig ved kanten af de to put and take søer i Buderupholm.

Bag byggeprojektet står Flemming Christensen som ejer af selskabet Buderupholm Dambrug og Fiskesø I/S.

- Bjælkehuset skal fremover fungere som fiskehytte, hvor der både vil være et handicapvenligt toilet og en stor opholdsstue med et lille køkkenafsnit og kaffeautomat til de mange lystfiskere, der besøger de to fiskesøer. Her kan de så både købe adgangskort til fiskesøerne og nyde deres medbragte mad, fortæller Flemming Christensen.

Fiskehytten på 65 kvadratmeter består af massive specielt tilrettede fyrretræsbjælker fra Estland. I næste uge kommer der en kran for at hælpe til med at hejse de op til otte meter lange og tunge massive fyrretræsbjælker på plads i op til tre meters højde. Foto: Martin Damgård

Havde det stået til ham, skulle fiskehytten allerede have været etableret på samme tid som de to fiskesøer i Buderupholm blev indviet i sommeren 2017.

- Men realiseringen af byggeriet har været en lang sej kamp på omkring fire et halvt år. Årsagen til det har været modstand fra både byrådet i Rebild Kommune og specielt lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening, påpeger han og tilføjer:

- Men jeg er stædig af natur og giver ikke op over for myndighedernes afslag. Det har i sidste ende givet bonus ved at Fredningsnævnet i København som offentlig myndighed har givet den nødvendige tilladelse til placeringen og opførelsen af fiskehytten.

Hytte er samlesæt fra Estland

Kravet fra Fredningsnævnet var dog at fiskehytten skulle opføres som en sortmalet bjælkehytte udvendigt og med en tagbelægning af græstørv.

En skitse af fiskehyttens opbygning fra byggefirmaet Palmatin i Estland. Efter krav fra Fredningsnævnet bliver taget belagt med græstørv, og bjælkehuset skal også males sort udvendigt.

- Da ingen byggefirmaer her i Danmark fremstiller massive bjælkehytter, var jeg nødt til at rette blikket mod andre nordiske lande samt de baltiske lande. Resultater er nu blevet en 65 kvadratmeter stort bjælkehus fremstillet af et byggefirma i Estland som samlesæt og kørt her til Danmark med lastbil. En lokal tømrermester står nu for at opføre det ud fra detaljerede arbejdstegninger, hvor hver enkelt trædel er nøje nummeret, forklarer Flemming Christensen.

Hver enkelt trædel er nøje nummereret af byggefirmaet i Estland for at danske håndværkere kan samle bygningen på korrekt vis. Foto: Martin Damgård

Forventes klar om seks uger

Han forventer at fiskehytten vil stå helt klar til brug om seks uger.

- I den forbindelse planlægger jeg en officiel indvielse af den inden sommerferien. En begivenhed jeg vil kombinere med en stor fiskekonkurrence, hvor det gælder om at fange den største tiger ørred i de to fiskesøer, hvor der på forhånd er udsat nogle helt op til 10 kilo. Andre ørredtyper i de to fiskesøer er regnbueørreder, guldørreder, bækørreder og kildeørreder, også fra vores eget kildevandsdambrug tæt på fiskesøerne, oplyser han

I forbindelse med opførelse af fiskehytten vil der også blive anlagt handicapvenlige stier rundt om de to fiskesøer.

Blandt de besøgende lystfiskere er der ud over mange børnefamilier nemlig også en del, der sidder i kørestol eller på anden måde er gangbesværede.

- Stianlægget og den nye fiskehytte kommer til at betyde en samlet investering for mig på omkring 600.000 kr. Men det betyder ikke noget, fordi jeg hele livet har elsket at skabe ting og trods mine snart 83 år fortsat har denne lyst, erklærer Flemming Christensen.

Corona har øget tilstrømning

Han kan dog glæde sig over at etableringen af de to fiskesøer på henholdsvis cirka 8.000 og 10.000 kvadratmeter i engdraget på sydsiden af Buderupholmvej og med Lindenborg Å som nærmeste nabo i sommeren 2017 har været en stor succes.

- I øjeblikket har vi omkring 8.000 gæstende lystfiskere om året. Corona situationen har det sidste års tid øget tilstrømningen med omkring 30 procent, hvilket er generelt gældende for de fleste put and take søer rundt i Danmark. Ud over danskere kommer der også rigtig mange lystfiskere fra Tyskland, men de er desværre grundet corona restriktioner forhindret i at komme i øjeblikket. Vi oplever også gæstebesøg af lystfiskere fra både Holland og Belgien samt England. Sidstnævnte tager ofte et fly til Aalborg Lufthavn og indkvarterer sig under opholdet på Rold Storkro her tæt på fiskesøerne, forklarer Flemming Christensen stolt.

I fiskehyttens opholdsstue bliver der to vinduer med denne udsigt ud over de to fiskesøer og det fredede ådalsområde Buderupholm med Lindenborg Å i baggrunden.. Foto: Martin Damgård

Han kan til maj 2022 fejre 60 års jubilæum som stifter af virksomheden Sawo med base i Sørup ved Støvring og med 400 ansatte fordelt rundt på de 17 fabriksafdelinger rundt i hele Danmark.

Her er han fortsat direktør i holdingselskabet og medarbejdende bestyrelsesformand.