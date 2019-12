Flagermus, lys og skønsang i minens dyb

THINGBÆK:Det tager 10 timer at sætte de 3000 små julelys på alle vandrette klippeudspring plus gulvet i Thingbæk Kalkminer - men så er de også blevet tændt undervejs.

- De brænder kun i seks timer, så det er ret smart, at vi er mange om det, siger daglig leder Lars Rigborg ihukommende sin barndoms matematikundervisning.

15



























Donna Dalhoff sang for ved den årlige julelysfest i Thingbæk kalkminer, hvor flagermusene fra deres dvale hverken så eller hørte "julemanden kysse mor ..."

Minernes overvintrende flagermus er i så dyb dvale, at de ikke generes af de op mod 1000 besøgende, mange af dem gengangere, der gerne går under jorden for at se blandt andet aalborgensiske C. J. Bonnesens (1868-1933) skulptur af Maria med barnet.

I år kunne de også lytte til Skørpingsøstrene Donna og Malou Dalhoff, der i ført termojakker og halstørklæder sang "Jingle Bells" bag Anders Bundgaards (1864-1937) næsten 100 års jubilar, Genforeningsmonumentet.